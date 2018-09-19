Comenzará control de transporte de carga

Sistema de monitoreo

En los próximos meses comenzará a operar el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), un mecanismo de fiscalización que tiene como objetivo mejorar la formalidad en el transporte carretero nacional.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aseguró que se llegó a un acuerdo multipartito para la implementación del sistema y que "representará un cambio radical en el control de las condiciones laborales en el sector".

Según afirmó el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, el Sictrac —que había sido creado en diciembre del año pasado— comenzará a operar en los próximo meses debido al acuerdo alcanzado entre la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines y el Poder Ejecutivo en el marco de los Consejos de Salarios.

El nuevo mecanismo permitirá que las empresas prestadoras del servicio puedan realizar las declaraciones y el seguimiento de la carga en tiempo real. Esto será posible "gracias a la utilización de unidades de monitoreo electrónico instalados en las unidades de transporte que se movilizarán en el territorio nacional", indica el comunicado.

Además, se espera que el sistema otorgue mayor certeza para los trabajadores en cuanto al reconocimiento de sus derechos en materia de horarios de conducción, del pago de sus haberes y de las contribuciones de seguridad social correspondientes.

"A la hora de fiscalizar las horas de trabajo las personas que se desempeñan en una fábrica o en una oficina normalmente tienen un tarjetero en donde registraron hora de comienzo. Eso en el camión hoy no existe, entonces el registro es una primera dificultad muy importante para resolver la cantidad de horas de trabajo, a los efectos de si hay que pagarle horas extras a un trabajador, si hay que pagarle el pernocto" explicó Rey.

Según informó el MTSS, ya se presentaron las empresas que van a prestar el servicio.

"Hay dos que ya tienen la homologación y el Poder Ejecutivo autorizó además que haya exoneración tributaria en la importación de aquellos elementos necesarios para implementar este sistema", dijo Rey.