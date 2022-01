Combustibles: crece la brecha con la referencia, gobierno analiza si le queda algo de margen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la inauguración de la nueva planta de Conaprole en San José este martes, el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que con la información que tenía hasta el momento, el gobierno tenía “espalda todavía para no tener que aumentar los combustibles” y reafirmó el compromiso de tener tarifas “lo más barato posible”.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo está “preocupado” por la aceleración del precio del petróleo y sus derivados a nivel internacional, una de las principales variables que -junto con las ganancias extraordinarias de Ancap que surgen de las ventas a UTE por la exportación de energía eléctrica a Brasil- le han permitido congelar las tarifas de los combustibles al público y apartarse desde hace cuatro meses de la regla de referencia que estableció en la Ley de Urgente Consideración (LUC).



Se espera que el gobierno tome una decisión final entre hoy y el lunes pero el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini adelantó ayer a El País que “la noticia (de la fuerte aceleración del precio del crudo) no es buena” y que el gobierno estudiará en las próximas horas si tiene margen para mantener la decisión de no ajustar al alza las tarifas de los combustibles en febrero.

“Si bien pudimos mitigar hasta ahora lo que venía pasando (en alusión a la suba del precio del crudo a nivel internacional) con las ganancias extraordinarias de Ancap, tenemos que revisar bien si esto se puede mantener, vamos a hacer los mayores esfuerzos para mitigar lo más posible esta aceleración, pero no tenemos una posición firme todavía”, indicó el jerarca.



Como todos los meses, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), publicó ayer los precios de paridad de importación (PPI) de los principales combustibles en Uruguay en el período comprendido entre el 26 de diciembre de 2021 al 25 de enero de 2022.



Según establece la LUC, el informe de PPI es uno de los insumos (junto con otro informe financiero y de producción que envía Ancap al gobierno y que no es público) que debe tener en cuenta el Poder Ejecutivo para decidir si ajusta o no los precios de los combustibles al público. Para el cálculo del PPI, la Ursea hace el ejercicio teórico de que estuviera liberada la importación de combustibles en Uruguay y de que un privado le compitiera a Ancap.

Los datos del informe de Ursea muestran las variaciones mensuales del PPI y si bien no proyecta precios finales (porque los valores no son trasladados de forma lineal al precio de los combustibles en el surtidor), sí representan una variación similar.



En este sentido, el informe de Ursea reflejó que a la salida de la planta de Ancap (no al público), el precio de referencia de la nafta Premium 97 aumentó 8,60% por lo que el precio ex planta pasó de $ 60,40 el litro a $ 65,59. En tanto, en nafta Súper 95, el PPI ex planta se incrementó 8,73% al pasar de $ 58,49 el litro a $ 63,60 el litro. Mientras que en gasoil, tanto el 50s como el 10s, tuvieron una suba del PPI ex planta de 7,59% (al pasar de $ 41,48 a $ 44,63 y de $ 41,53 a $ 44,68 el litro, respectivamente).



Además, el precio al público se determina con el márgen de distribuidores y estacioneros, el “factor X” (sobrecostos de Ancap por pérdidas en portland, subsidio al supergas, entre otros) que actualmente es $ 2,97 por litro, y otros.

En los últimos cuatro meses, el Poder Ejecutivo optó por mantener los precios de los combustibles, pese a que los informes de PPI arrojaban variaciones al alza y en algún caso a la baja.



Esto implica que hay una brecha acumulada desde agosto (último mes en el que el Ejecutivo se adhirió a la regla de referencia) entre los precios de los combustibles en la puerta de la planta de Ancap y el PPI la cual, según indicó Paganini, alcanza al 18,7% en el caso del gasoil y 11,5% en el caso de las naftas.



La suba de PPI “es sorprendentemente más alta en este último mes”, dijo el ministro y explicó que “la mayor parte del aumento” (de la referencia que marca Ursea) se explica por la variación de este mes, principalmente en el caso del gasoil donde “hay un aumento del 12%, mucho mayor que en los meses anteriores”, pero también “aunque no tan acentuadamente” en las naftas, cuya variación mensual es del entorno del 5%.

Esto refleja el alza en el precio del barril de petróleo Brent a nivel internacional cuyo promedio se ubicó en US$ 84 pero actualmente ya está cerca de US$ 90. “Estamos preocupados porque se está acelerando el aumento del precio del petróleo”, dijo el ministro y afirmó que “los pronósticos para adelante son también de suba” lo que lleva a una situación “muy distinta de la que tuvimos hasta fines de año”.



A eso se le suma que la exportación de energía eléctrica a Brasil se mitigó porque cambió la situación hidrológica del país vecino, por lo que si bien hay “una ganancia acumulada que nos permite cierto margen de maniobra, tenemos que ver bien cómo se proyecta”, afirmó Paganini. En este sentido, el jerarca señaló que si bien los números de Ancap “todavía dan para una mitigación (de la suba del crudo), en miras de esta evolución del mercado de petróleo tenemos que ver hasta cuándo y cuánto podemos mitigar”.

“Máxima competencia en el mercado de distribución”



En el programa radial Quien es quien de Diamante FM, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic afirmó que están a la espera de que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) implemente cambios en la regulación del mercado de los combustibles. El objetivo del jerarca es que haya “máxima competencia en el mercado de distribución de combustibles”, dado que si bien actualmente la regulación “está dada por una serie de contratos” entre sellos y estaciones de servicio que oficiaron como “una suerte de regulación normativa” y que fue adoptada por Ursea “por uso y costumbre y por acuerdo de las partes”, en realidad este es “un mercado legalmente libre”. De acuerdo con el presidente de la estatal, “todos los sellos quisiéramos que hubiera otro tipo de competencia” en el mercado.



Entre los objetivos de Ancap una vez que haya un cambio en la regulación, Stipanicic indicó que se analizan alternativas para poder llegar con “nafta envasada” a algunos lugares del país, así como también promover la apertura de “más estaciones de servicio automatizadas” como la que funciona en Termas del Arapey, lo que permitiría un mayor alcance en ciertos puntos del país, así como también eliminar el turno nocturno de los pisteros.

Por otra parte, al ser consultado respecto al paro que realizó la Federación Ancap en diciembre en la refinería de La Teja, Stipanicic explicó que la medida duró 24 horas pero tuvo como consecuencia el freno de la operativa durante 11 días. Si bien defendió el derecho del sindicato a manifestarse y afirmó que “todo paro es respetable”, cuestionó que no se hiciera de forma planificada y con previo aviso. El no haber tomado los recaudos necesarios para “apagar la llama” de la refinería, implicó un costo de “al menos” unos US$ 2.300.000, según Stipanicic. Sobre la posibilidad de que Ancap realice un juicio civil contra el sindicato para cobrar esas pérdidas, el presidente de la empresa dijo que están “en análisis” y que “es una posibilidad que no está descartada. Si (por ese juicio) vamos a tener más costos que beneficios no se va a hacer” pero “si hay una responsabilidad bien definidia y el beneficio es que se haga justicia iremos por ese lado”, afirmó.