El “cóctel” de precios y costos: entretelones del almuerzo entre equipo económico y rurales

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) tuvo ayer su clásico almuerzo con el equipo económico en el marco de la Expo Prado y clásicos también fueron los temas tratados: competitividad, dólar y costos internos.

En líneas generales, la reunión fue “muy buena”, según afirmó el presidente de la gremial, Gonzalo Valdés, aunque fuentes que participaron del encuentro señalaron a El País que la ausencia de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y su subsecretario, Alejandro Irastorza -contagiados de covid-19- “cambió un poco” el eje del encuentro.



Según dijo Valdés a El País, en el encuentro se habló de la “situación general del agro”, sobre la cual dijo que los costos internos “están sintiéndose” y “comprometen” la actividad. Asimismo, la ARU evaluó que los temas que hacen a la competitividad, tipo de cambio, costos internos y precios internacionales “en caída”, forman un “cóctel” que “hay que tenerlo a la vista”.

De la reunión participaron las autoridades de la ARU, el presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat y una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conformada por la directora de Política Económica, Marcela Bensión; la directora de Asesoría Tributaria, Pía Biestro; y el director general de secretaría, Mauricio di Lorenzo.

"Atraso cambiario"

El presidente de la ARU señaló a la salida del encuentro, que en el almuerzo se habló sobre el dólar porque el “atraso cambiario” es algo que a la gremial “obviamente” le “preocupa”. Sin embargo, Valdés indicó que el BCU mantiene la visión de que el tipo de cambio “está dentro de sus fundamentos” y ratifican su postura de no intervenir en el mercado cambiario.



En relación a la política monetaria del BCU y a la decisión de elevar la tasa de interés de referencia de 9,75% a 10,25%, Valdés indicó que se implementa “en función de la inflación”, aunque señaló que desde ARU tienen claro que “también afecta” el tipo de cambio.



La gremial del agro entiende que con los actuales precios internacionales de los commodities, el atraso cambiario “es relativamente tolerable”, pero advirtió que si los precios siguen cayendo “ahí sí el problema va a ser grande”.

Combustibles

Otro tema central en los tradicionales almuerzos de la ARU y el equipo económico es el de los combustibles, dado que es uno de los principales costos que enfrentan los productores agropecuarios.



Participantes del encuentro señalaron a El País que si bien se habló sobre la incidencia de las tarifas de los combustibles en la actividad agropecuaria, “no hubo planteos concretos” por la ausencia de Arbeleche.



No obstante, adelantaron que “seguramente en los próximos días -cuando el presidente Luis Lacalle Pou visite la Expo Prado junto a varios de sus ministros, incluida la de Economía- haya alguna” sugerencia por parte de la ARU en lo que refiere a las tarifas de combustibles.



“Ahí va a haber oportunidad de hablar más en profundidad y más directamente estos temas porque al no estar la ministra, no fue lo mismo”, indicaron participantes de la reunión.



Por su parte, Valdés respaldó el mecanismo de fijación de tarifas implementado por el gobierno -en base al Precio de Paridad de Importación-, en el entendido de que agrega “transparencia” y “permite que el precio de los combustibles no sea pensado como forma de recaudación”.



En relación a la decisión del Poder Ejecutivo de bajar las tarifas de las naftas y mantener sin cambios las tarifas del gasoil -principal combustible usado por el agro- en el mes de septiembre, el presidente de la gremial dijo que “por supuesto que nos preocupa” aunque manifestó que “hay que acoplarse a lo que pasa en el mundo”.

En esa línea, Valdés reconoció “el esfuerzo” del gobierno al tomar las “decisiones políticas” de “tratar de aguantar durante todo este tiempo” los precios de los combustibles, pese a que la referencia internacional marcaba que debían aumentar.



“Esperamos ya en los próximos meses tener un retroceso en los precios” del gasoil, afirmó el presidente de la gremial.



Por otro lado, el líder de la ARU hizo referencia a la demora en la implementación de la segunda parte de la reforma del mercado de combustibles -que involucra la distribución secundaria-, a través de la cual el Poder Ejecutivo busca mayor eficiencia y competencia entre distribuidoras, estaciones de servicio y fleteros. Actualmente la reforma está demorada a pedido de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).



“Queremos que todas estas transformaciones se den lo más rápido posible” dijo Valdés, aunque aclaró que no fue un tema discutido en la reunión. “Todas las políticas del Estado que están planteadas y que nos parecen razonables, es bueno que las vayan implementando lo más rápido posible porque ya pasamos la mitad del gobierno, después entramos en tiempo de campaña y ya se complica mucho más”, señaló.



Por último, la ARU solicitó al equipo económico estar en conocimiento del proceso de emisión de un bono de deuda pública sostenible (conocido como “bono verde”) por parte del MEF. “Nos interesa estar cerca del tema” y por ese motivo desde ARU “queremos tener claro” el tema “y poder interiorizarnos bien”, concluyó Valdés.