El CEO de Microsoft vendió más de la mitad de sus acciones en dos días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, vendió más de la mitad de sus acciones de la empresa, que se encuentra en máximos históricos de capitalización, y ha obtenido unos beneficios de US$ 285 millones, según documentos recogidos por el regulador de la bolsa de Estados Unidos.

Nadella, que encabeza desde 2014 la firma, vendió unas 840.000 acciones de Microsoft entre el lunes y el martes de la semana pasada, cuando el título se situaba en torno a los US$ 338, y ahora le quedan unas 831.000, de acuerdo con una notificación que entregó a la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés).



Microsoft tiene una capitalización de US$ 2,53 billones y se ha revalorizado más del 50% en el último año a raíz de la digitalización del trabajo y el ocio impuesta por la pandemia, una tendencia compartida por sus rivales del sector tecnológico.



La venta, que según medios especializados es la más cuantiosa realizada por el ejecutivo, se produce días después de que el empresario Elon Musk, el fundador de Tesla, se deshiciera de un gran número de títulos tras consultar a sus seguidores en Twitter qué hacer con una parte de su accionariado.



Un portavoz de Microsoft indicó al diario The Wall Street Journal que el movimiento de Nadella responde a "razones personales de planificación financiera y diversificación", pero algunos expertos apuntan que el estado de Washington, donde está su sede, impondrá pronto un impuesto del 7% a las ganancias del capital de largo plazo.



Por su parte, Musk, que vendió este mes de noviembre acciones por valor de casi US$ 10.000 millones supuestamente obedeciendo al resultado del sondeo, tenía pendientes obligaciones fiscales relacionadas con el vencimiento de opciones bursátiles durante el último trimestre del año.



La venta de grandes cantidades de acciones es una actividad recurrente para otros grandes ejecutivos, como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que a principios de mes obtuvo unos 2.000 millones de dólares por sus títulos y acumula casi 9.000 millones desde que comenzó el año.