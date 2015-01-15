Carlos Slim se convierte en el mayor accionista individual del NYT

El mexicano es la segunda persona más rica del mundo luego de Bill Gates. Slim le había prestado al diario norteamericano 250 millones de dólares en plena crisis del 2009.

El multimillonario mexicano Carlos Slim se convirtió en el mayor accionista individual del diario New York Times al doblar su participación hasta casi un 17 %, con un total de 27,8 millones de acciones, informó hoy el rotativo estadounidense en un comunicado.

Slim, considerado la segunda persona más rica del mundo con una fortuna de 72.900 millones de dólares (59.214 millones de euros), ejerció su opción de compra de 15,9 millones de acciones ordinarias, a un precio de 6,3572 dólares.

No obstante, el diario seguirá controlado por la familia Sulzberger al poseer esta la mayoría de las acciones de clase B, que otorgan mayores derechos de voto.

Las opciones de compra de Slim derivan del préstamo de 250 millones de dólares a un interés del 14 % que hizo al rotativo estadounidense en 2009.

Slim le prestó al New York Times esta cantidad durante la crisis económica, cuando el diario atravesaba dificultades financieras serias como consecuencia de la fuerte caída en sus ingresos por publicidad.

La operación de compra de Slim, ahora el mayor accionista individual del diario, revertirá al grupo New York Times 101 millones de dólares.

La empresa invertirá esta cantidad enteramente en la recompra de acciones para evitar diluir la participación de otros accionistas, según el comunicado.

El magnate mexicano está considerado la segunda persona más rica del mundo según la última clasificación de la revista Forbes, por detrás de Bill Gates con 81.400 millones (66.118 millones de euros).

