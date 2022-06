El cambio que se viene en los combustibles: analizan alternativa para fideicomiso del boleto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno avanza en la revisión del fideicomiso del boleto -por el que actualmente los consumidores de gasoil pagan un sobreprecio- y analiza algunas herramientas alternativas para subsidiar al sector del transporte carretero por ómnibus.

Si bien aún resta definir qué instrumento utilizará el gobierno, el director de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Pablo Labandera afirmó que el fideicomiso “tiene un plazo ineludible”.



En este sentido, Labandera señaló que actualmente el MTOP participa de una comisión interministerial que “está trabajando” en definir el cronograma y cuáles van a ser los estímulos elegidos para que el transporte pueda ir hacia una matriz energética “de otro tenor”, ya sea eléctrica, híbrida o en base a hidrógeno.



“Hay una idea” del gobierno de “hacia dónde ir” y hay una decisión de “involucrarse en una variación de la matriz energética, pero todavía no están definidas las herramientas”, señaló el jerarca del MTOP.



Desde la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra), ven con “expectativas” el trabajo del gobierno sobre la definición del fideicomiso, pero advirtieron que si se quitara el subsidio actual, el boleto debería sub|ir más de un 15%.



“Ojalá que no” se elimine el fideicomiso actual porque, en caso de que eso ocurra, “va a destruir algunas empresas, fuentes laborales y conectividad”, indicó el presidente de Anetra, Walter Sosa.

En este sentido, el presidente de la gremial indicó que el fideicomiso del boleto “no es un dinero (que va) hacia las empresas, sino que es un beneficio para el usuario” del transporte.



La revisión del fideicomiso del boleto -existente desde 2006 con la finalidad de mitigar la abrupta suba del gasoil en ese entonces- es uno de los objetivos del gobierno, impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).



El ministro de dicha cartera, Omar Paganini, había dicho en una entrevista con El País, en noviembre de 2020, que el fideicomiso al boleto es “un subsidio cruzado, de un sector de la economía a otro” y que por tanto, había que “revisar” cómo se financia ese subsidio y analizar la posibilidad de que se le saque ese peso al precio del gasoil.



Por el fideicomiso del boleto, los consumidores de gasoil pagan actualmente un sobreprecio de $ 3,48 por litro, lo que representa aproximadamente más de un 9% sobre el valor de venta al público del gasoil común, hoy en $ 64,99 por litro.



“Un 9% es mucho”, había dicho Paganini sobre el peso de este instrumento financiero. La eliminación de este fideicomiso -que se vuelca en subsidios a los boletos de ómnibus de todo el país-, ha sido uno de los principales reclamos de las gremiales agropecuarias, cuya actividad productiva es intensiva en el uso de este combustible.

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado defendió el fideicomiso este martes al participar de una conferencia del Centro de Estudios Metropolitanos (Cemet). En esa instancia, el empresario dijo que actualmente la herramienta es “una forma de financiar el sistema para hacer grandes inversiones” y afirmó que las empresas de transporte “no van a poder” hacer la transformación hacia una movilidad sustentable y eléctrica.



En este sentido, Paganini había manifestado a El País que “probablemente no haya forma” de que el transporte público “no tenga subsidios”.



Esto fue ratificado por Labandera, quien afirmó que debido al “rol social” que cumple el transporte público, “tiene que tener algún subsidio, ya sea general o parcial” porque es la forma de “mantener la tarifa (del boleto) a un precio razonable”.



Las diferencias aún están en cuál debería ser la fuente de financiamiento de ese subsidio, el tipo de instrumento, el criterio de asignación y el monto. “Esa es otra historia”, señaló el director de Transporte.



De acuerdo con Labandera, “el imaginario tiene asociado el fideicomiso al mantenimiento del precio del gasoil pero este no es más que un instrumento. Lo que hay que definir son otras cosas: ¿vamos a estimular a las empresas a que dejen de comprar vehículos que marchen a gasoil o no? En ese caso, ¿qué estímulos se les va a dar? ¿Cuál va a ser el cronograma? ¿Se les va a exigir o se les va a sugerir? Son todas definiciones que todavía no están tomadas, se están analizando.El fideicomiso hoy es la herramienta jurídica que permite eso, pero puede implementarse otra herramienta”.



Por su parte, el director de Transporte por Carretera del MTOP, Carlos Flores, dijo que el rol social que cumple el transporte de pasajeros “obliga a algún tipo de subsidio” y afirmó que “no existe país en el mundo en donde no haya algún subsidio como este. Siempre algún auxilio tiene que haber, hay que ver cuál es la fuente”.

Tomás Gagliardi, asesor de Grupo 12 (la otra gremial que nuclea a empresas de transporte carretero de pasajeros además de Anetra), defendió el objetivo final del fideicomiso y dijo que “el empresario no gana nada, no se mete la plata en el bolsillo”, sino que es “a los solos efectos de mantener las tarifas”.



El presidente de Anetra sostuvo que “el boleto necesariamente va a tener que subir” si el gobierno “decide bajar” el fideicomiso. “Tengo la sensación de que el gobierno está buscando una herramienta sustitutiva al fideicomiso del gasoil, que es el gran problema hoy”, indicó Sosa.

Caída en la actividad

Desde Anetra y Grupo 12 afirmaron que el transporte carretero por autobús fue golpeado duramente por la pandemia del covid-19 y señalan que ya hay una tendencia marcada que refleja una merma significativa del uso de este medio de transporte.



“El uso del autobús desde marzo de 2020 en adelante ha mermado sensiblemente, la tendencia ya es marcada” y muestra “una neta retracción del uso de este medio”, indicó Gagliardi.



Según los diferentes sectores, el representante de Grupo 12 dijo que las salidas de autobuses están entre un 70% y 90% por debajo de los niveles prepandemia.



“Tenemos conclusiones muy claras. Esta situación sanitaria nos ha llevado a un punto que no será posible poder llegar al 100% de la actividad que teníamos prepandemia. Hoy creemos que el nuevo 100% va a ser este (nivel) que estamos transitando”, indicó Sosa.



En 2019 la cantidad kilómetros recorridos fue de 98.852.862 con 20.772.806 de pasajeros transportados, mientras que las cifras de 2021 arrojaron una cantidad de kilómetros recorridos de 67.879.445 kilómetros con 11.476.308 de pasajeros transportados.

La visión de gobierno y empresarios

Reconfigurar Walter Sosa “Trabajamos con el MTOP para reconfigurar lo que destruyó la pandemia. Hay que reacomodar actores, servicios no rentables y puede ser que no haya reposición de personal”.



Preocupación Tomás Gagliardi

”Estamos con la sana preocupación de decir que notamos una retracción en la actividad. Influyeron los cambios en la forma de movilidad, el teletrabajo y hay un desacostumbramiento”.