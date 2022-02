Polémica entre directores del BPS por criterio de ajuste de pasividades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hubo un cambio en el cálculo del ajuste de las jubilaciones mínimas del Banco de Previsión Social. Primero, el representante de los trabajadores en el directorio, Ramón Ruíz, indicó que el organismo resolvió la modificación. Frente a estas declaraciones, el vicepresidente del BPS, Daniel Graffigna, dijo este miércoles a El Observador que el instituto “no tiene potestades para aumentar ni rebajar jubilaciones”.

Graffigna afirmó al medio: "Cuando Ruíz dice en uno de sus tuits que la mayoría del directorio de BPS resolvió que no se tiene que pagar más el ajuste es mentira. El directorio no resolvió, no estaba en ningún punto del orden del día, no existe esa posibilidad".

Esto es un cambio con respecto a lo que se hizo en los últimos 16 años que perjudica a las pasividades mínimas, las que más necesitan.

El director en ejercicio por los pasivos Ariel Ferrari y el director de los trabajadores Ramón Ruiz no apoyaron dicho cambio. — Ramon Ruiz (@ert_ramon) February 5, 2022

Además, agregó: "Lo más grave de todo es que es la primera vez desde que estoy en el directorio del BPS que un director afirma públicamente algo que no pasó".



El directorio del BPS emitió este miércoles un comunicado donde aclara que no es su "competencia" establecer los "reajustes de pasividades, los que de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, corresponden al Poder Ejecutivo".



Asimismo, dice que "el ajuste de pasividades que se realizó en enero de 2022 fue aplicado por los servicios técnicos del BPS, en un todo de acuerdo a la normativa referida anteriormente".



En línea con lo que dijo Graffigna, el directorio señala que "no tuvo en su orden del día la aprobación del aumento de las pasividades, por lo que no se ajustan a la realidad las afirmaciones realizadas en tal sentido".



Por su parte, La Diaria le consultó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, las razones del cambio en el cálculo de las jubilaciones. El jerarca respondió que surgió del Ministerio de Economía y Finanzas, y que se trató de un "criterio de cálculo, simplemente" y "no hubo un debate" sobre el asunto.



Además, le comentó al medio que hay una percepción en el gobierno respecto de que, “a medida que se siguen dando aumentos diferenciales, se va generando un achatamiento de la pirámide de las jubilaciones, que tampoco parece ser lo más conveniente”.



"Significa que las jubilaciones mínimas aumentan más que las otras y puede ocurrir que alguna (de un monto superior) quede por debajo de las mínimas", publicó La Diaria.



Ruíz explicó ayer a El País que el cambio a la hora de calcular los aumentos de las jubilaciones mínimas hará que esa población pierda poder adquisitivo. Se verán perjudicados 146.098 jubilados y pensionistas, de los cuales más de 100.000 viven en el interior del país.