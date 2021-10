Caja Profesional: propuestas para salvar “un Titanic que se hunde”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) es como “un Titanic que se hunde”. O un organismo que “no precisa de profesionales sino de un simple almacenero que hubiera administrado mejor” los recursos. Esas son algunas de las reflexiones que hacen los candidatos que participan de la lucha electoral por participar del próximo directorio del organismo. Entre los más radicales hablan de “situación deplorable”, “vergüenza”, “desidia total” y de “intereses personales”. Otros más moderados afirman que hubo “problemas de visión de gestión” y “falta de voluntad o conocimiento”.

Ese es el clima actual que reina en la contienda electoral de la Caja Profesional, cuyas nuevas autoridades serán electas el próximo miércoles 20 de octubre. En esa instancia se definirá el nuevo directorio y los integrantes de la comisión asesora y de contralor.



Quienes asuman tendrán el doble desafío de por un lado, encarar una reforma estructural que le dé sostenibilidad al organismo en el largo plazo, y por otro lado, implementar medidas urgentes para revertir la crítica situación económica a la que se enfrenta.

En los últimos meses de mandato, el directorio ha planteado medidas como reducir el salario de los directivos de la próxima administración en un 22%, así como también la solicitud de un préstamo millonario al Estado, entre otras.



Sin embargo, las propuestas no han sido bien recibidas por parte de los candidatos que critican -entre otras cosas- al actual directorio, por decidir una rebaja salarial que regirá para las próximas autoridades sin que ellos renuncien a ese 22% durante este mandato.

En ese contexto ¿cuáles son las propuestas de los candidatos en términos salariales? El País conversó con algunos de los que se postulan a liderar el directorio en representación de los afiliados activos.



Por la lista 9 del lema “El orden profesional”, el arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti denunció que “lamentablemente ha sucedido que las directivas firman contratos con funcionarios o asesores por dos o tres años antes de abandonar sus cargos y dejan atados de pies y manos a las nuevas autoridades”. En este sentido pidió al actual directorio que “por favor no innoven porque ya se van”.

En términos salariales, el candidato propone cesar el contrato del gerente general de la Caja, que percibe un sueldo nominal de $ 656.462 y que según dijo Rodríguez, “no ha cumplido con las metas que se han establecido”, entre las que se encuentra, evitar que caiga el presupuesto de la Cjppu. Además, planteó “bajar todos los contratos de los gerentes de cada una de las áreas”. Por su parte, Carolina Oreiro, líder de la lista 55 del lema “Todos por la Caja” (quien además está en la lista 35 y 45) plantea la renuncia por parte del próximo directorio del 50% del salario nominal y también prevé modificar los sueldos del resto de los funcionarios. No obstante, advirtió que si bien las remuneraciones “son excesivas” se debe “negociar” en el marco de los convenios salariales dado que la Caja se rige por el derecho privado (es decir que el contrato no permite una reducción salarial adoptada de forma unilateral).

Asimismo, planteó la necesidad de “exigir mayor carga de trabajo” y aumentar las reuniones del directorio que hoy se hacen una vez por semana. Más allá de la reforma estructural que debe hacer la caja, para Oreiro es clave avanzar en medidas de corto plazo como en la ejecución de los morosos del organismo; exigir que la declaración jurada de los profesionales en no ejercicio se realice anualmente y que tenga un costo de una unidad reajustable; así como también contratar estudiantes pasantes que se encarguen de algunas tareas de gestión. Por otra parte, Oreiro no descarta la posibilidad de iniciar una demanda contra el Estado dado que entiende que mediante el Tribunal de Cuentas falló “su responsabilidad civil” al no advertir la situación crítica de la Caja. “Un almacenero hubiera manejado mejor” al organismo, sentenció.



En tanto, el líder de la lista 54 del lema “Gremios por la Caja”, Ariel Nicoliello (quien ya estuvo en el organismo como delegado del Poder Ejecutivo en 2013), afirmó que se debe plantear una reducción salarial pero advirtió que esto “no incide en lo más mínimo en el resultado financiero” de la Cjppu dado que las remuneraciones representan aproximadamente el 3% del presupuesto del organismo. “Aunque todos los funcionarios trabajaran gratuitamente esto no movería la aguja”, indicó.

Blauco Rodríguez, líder de la lista 35 (sector que comparte con Oreiro), compartió la decisión de donar el 50% del salario; no descartó solicitar ayuda estatal; y afirmó que debe haber “gente formada en negociación” porque será “clave” lograr consensos para que no se repita la situación del actual directorio “que parece como si estuviera en guerra”.



“Si vemos que hay un iceberg y no hacemos nada, seguimos acercándonos, ya estamos casi arriba y con poca capacidad de maniobra y bueno, ese barco se va a hundir como el Titanic”, afirmó Rodríguez.