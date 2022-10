Caja Profesional: tras polémica entre director y el gobierno, la presidenta sale al cruce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presidenta del Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Pro-fesionales Universitarios (Cjppu), Virginia Romero, se desmarcó ayer de las declaraciones que el integrante del directorio, Fernando Rodríguez Sanguinetti hizo a El País y además aseguró que “no existe tensión” entre la Caja y el gobierno.

“Rodríguez Sanguinetti se retiró de la mesa del grupo de trabajo que tenemos con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero el vicepresidente, Daniel Alza y yo seguimos negociando. Para nosotros la Caja es lo más importante”, aseguró Romero a El País.



“No hay negociaciones ni intercambio, solo escuchamos a ver qué más nos exigen” desde el Poder Ejecutivo, había dicho Rodríguez.



Sin embargo, Romero salió al cruce de estas declaraciones y explicó a El País que hay una propuesta sobre la mesa que fue votada por la mayoría del directorio -5 votos a favor y 2 en contra- y que es la base de lo que están negociando con el gobierno.



“Hemos hecho nuestra propuesta, el Ejecutivo la suya y de eso se trata una negociación. Estamos esperando la próxima reunión que será la próxima semana en la cual seguiremos avanzando”, sostuvo la presidenta del directorio.

Y agregó: “Ciertamente que querríamos que la solución hubiera salido mucho antes, pero si hubiera soluciones fáciles para la Caja ya las habríamos encontrado. Es un tema complejo que requiere de muchos estudios y muchos análisis. Tensión no hay ninguna, el grupo de trabajo está trabajando en la redacción para la ley exprés. Todos hubiéramos querido que saliera antes, pero no es tan fácil”.



En relación a la decisión de Rodríguez Sanguinetti de retirarse de las reuniones de coordinación con el Ejecutivo, Romero agregó que: “Es una decisión personal que ha tomado y que no afecta el trabajo ni el objetivo principal del directorio, que es buscar las mejores alternativas para la difícil situación que vive el instituto, en el contexto actual”, concluyó.



El País había informado ayer que Rodríguez Sanguinetti había abandonado la mesa de negociación con el gobierno, luego de haber tenido una discusión con el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Daniel García Zeballos.