Caja Profesional: agrupaciones critican a delegados del Poder Ejecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras que el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) prepara la próxima reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, los lemas Cambio total y la asociación civil El orden profesional -ambos participantes de las pasadas elecciones del organismo- salieron al cruce de los delegados representantes del Poder Ejecutivo en la caja y afirman que “existe responsabilidad del Estado por la situación” deficitaria de la institución.

Según una carta firmada por estas agrupaciones -a la que accedió El País-, “no cabe duda de que existe responsabilidad del Estado por la situación actual de la caja, tanto desde el punto de vista moral, como jurídico”.



La acusación se basa en el entendido de que “todas las resoluciones del directorio anterior y (las) del actual han sido tomadas con el voto favorable de los representantes del Poder Ejecutivo”, por lo que sostienen que el accionar de estos directores es parte de la explicación de la crisis actual de la Cjppu.



“Desde el año 2014 los sucesivos directores designados por el Poder Ejecutivo de turno, ¿no advirtieron el notorio deterioro de la caja cuando el número de afiliados no cotizantes superaron a los afiliados cotizantes?”, cuestionan en la carta.



Asimismo, criticaron que “durante casi ocho años los directores designados por el Poder Ejecutivo” fueron Adriana Vernengo, “quien no aportaba a la caja” por declararse en “no ejercicio, pero que junto con Ariel Nicoliello (el otro director, delegado por el Ejecutivo, quien además iba a ser el presidente de la Cjppu en este período pero no fue proclamado por no poder ser elegible de acuerdo a la normativa vigente), definieron con su voto resoluciones de directorio que afectaron a los afiliados activos y pasivos, quienes sí contribuyeron o contribuyen con sus aportes”.

Los actuales delegados del Ejecutivo en la Cjppu son Gerardo López Secchi y Luis González Ríos. Según la carta de estas agrupaciones, “en el actual directorio gobierna la minoría de dos directores activos”, con “el apoyo de los directores designados por el Poder Ejecutivo”.