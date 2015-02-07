Caída de PIB ruso en el último trimestre

La economía rusa se contrajo un 0,2% en el último trimestre de 2014 en comparación con el mismo período del año anterior, informó ayer el Ministerio ruso de Economía.

"La situación macroeconómica en 2014 se caracteriza por el debilitamiento gradual de los ritmos de desarrollo. En el cuarto trimestre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) fue negativo: del 0,2%", señala el informe ministerial.

Es la primera vez que la economía rusa se contrae en los últimos tres meses del año desde 2009, cuando el PIB se contrajo en medio de la crisis financiera global.

En diciembre pasado la economía rusa se recuperó un 0,2% después de decrecer un 1,1% en noviembre.

"El agravamiento de la situación geopolítica y el reforzamiento de las sanciones económicas (occidentales) contra Rusia condujeron a un aumento de la incertidumbre y a un brusco empeoramiento de la confianza empresarial", apunta.

A esto se sumaron otros factores como la caída de los precios del petróleo a mediados del pasado año y la imposibilidad para las empresas rusas de acceder a los mercados financieros internacionales, lo que redujo el consumo y las inversiones.

Según el gobierno, el PIB se contraerá un 3% este año, mientras el Banco Central pronosticó una caída del 3,2% interanual en el primer semestre del año. Si el petróleo sigue abajo de US$ 60, el PIB ruso podría caer 5% o 6%, dicen expertos.

Sanciones y petróleo