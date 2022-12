La caída del criptogigante y el “cuco” de la industria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El “miedito” a los criptoactivos es “impresionante”, según especialistas, en donde los problemas ocurridos con la tercer exchange (plataforma de intercambio de criptos) más importante del mundo ha sacudido la joven industria. Pero, ¿cuál es futuro del sector?

Entre los paneles que se presentaron en el Blockchain & Crypto Holiday Conferences, organizado por Blockchain Summit Global y Encuentros LIFE - Cultural Alfabeta, se analizó la caída del exchange FTX, sobre la cual mencionaron que se entiende como “equivalente” de lo ocurrido con el Lehman Brothers en el mundo cripto.



Entre los panelistas participantes, el abogado especialista en divisas digitales y prevención de lavado y maniobras criminales con criptodivisas, Pablo Zanetta, explicó que lo sucedido con FTX “fue básicamente el vaciamiento de una empresa” y la transferencia de todos los fondos de los usuarios a Alameda Research, empresa gestionada por la misma persona en paralelo.



“Esta estafa nunca tuvo por objetivo incurrir en el mundo cripto, una estafa puramente en dólares, articulada sobre un token que se llamaba FTT”, señaló y sostuvo que “mediante un mecanismo de disfraz intentaban eludir las leyes” sobre ofertas de inversión al público.



Todo esto, “amparado por una llamativa omisión de las autoridades americanas”, afirmó.

Esta exchange, según la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) recaudó más de US$ 1.800 millones desde su lanzamiento en mayo de 2019.



Por su parte, el abogado especialista en gestión de riesgos, Diego Amarillo, destacó que en la industria de los criptoactivos “hay mucha gente que está del lado opuesto de que esto tenga controles o que esté el Estado metido”.



“Los entiendo porque es parte de lo que es la blockchain. De creer en el código, de creer en la matemática. Pero cuando esto ya es mainstream (una tendencia) la gente entra, compra, consume la publicidad”, afirmó.



En este sentido, opinó que sería bueno que haya un marco de control y de supervisión con énfasis en el gobierno corporativo, el cual fue “inexistente” en el caso de FTX.

Plataforma de intercambio FTX.

Como punto inicial, sostuvo que se debe entender cuál es el rol de las empresas y regular sobre esto. Al mismo tiempo, se debería exigir que tengan gobierno corporativo, indicadores de rendimiento, requisitos de calidad, entre otros, “porque la gente confía”.



“Todo el miedito de las cripto, el cuco de las cripto, es impresionante. El mal está de ese lado y no se entiende que, para la cantidad de dinero que circula en el mundo, si se ve el porcentaje de dinero que viene del narcotráfico, del terrorismo, del lavado en general, es más que lo que hay en cripto. Entonces, claramente sigue siendo la industria financiera tradicional el mejor lugar para lavar”, afirmó Amarillo.



Si bien dijo no estar dándole “un palo a los bancos”, ya que la caída de FTX y los cargos de los que se le acusa a su fundador Sam Bankman-Fried -fraude electrónico, conspiración, entre otros- fue por falta de controles, sostuvo que la industria financiera está “supercontrolada” y los porcentajes de activos que se lavan en esta “es bajo” para la cantidad de dinero que mueve.

En este sentido, sostuvo que la industria cripto tiene mucho que aprender de las instituciones financieras tradicionales, en donde tiene que haber más supervisión para darle más tranquilidad a los usuarios que buscan invertir pocas cantidades para tener alguna ganancia.



“Se necesita regulación porque si no queda supeditado a la ética de trabajo de quien esté al mando”, agregó.



Por su parte, Zanetta señaló que si bien estos sucesos en la industria la afectan negativamente, “hay que recordar que el precio del Bitcoin en dólares no tiene nada que ver con Bitcoin y el precio de Ethereum en dólares no tiene nada que ver con Ethereum”.



Si alguien vive en un país de primer mundo y gana US$ 80.000 o más por año, según ejemplificó, “la realidad es que las criptodivisas le importan un comino. Pueden que inviertan un poco, pero el verdadero mercado potencial en el que las criptodivisas pueden generar beneficios para la sociedad son los países pobres, que están de la mitad de mapa para abajo”.

Criptomonedas

En esta línea, destacó el despliegue de tecnologías layer 2 , que habilitan micropagos en países de África, “donde personas que no tienen acceso al sistema financiero pueden te- ner una forma de dinero que va a funcionar exactamente igual que el dinero en efectivo y fiduciario, solo que no le van a deber nada a nadie por usarlo”.



“El sistema de dinero crédito que usamos en nuestra sociedad tiene un efecto nocivo que se llama inflación, que genera generación tras generación de pobres. Entonces, no ocultemos los verdaderos problemas que tenemos atrás de una estafa (por FTX), cuyo único objetivo fueron siempre los dólares”, sostuvo.



En tanto, Amarillo opinó que la industria de criptoactivos “va a sobrevivir siempre y cuando el ecosistema se desarrolle, pero lamentablemente el mundo en el que vivimos lleva a la necesidad de cripto”.



“El estado de vigilancia que hay, la cantidad de gobiernos autoritarios, las guerras, los bloqueos, las sanciones, todo eso lleva a la necesidad de que exista cripto. No tiene que haber una guerra entre industrias, creo que hay mucho para aprender de las dos”, concluyó.