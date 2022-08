Cae estrategia del "dólar puré" y sube el corsé en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El auge que tuvo el “dólar puré” en Argentina se está terminando -al menos por ahora-, pero la especulación en una economía inestable permanece.

El llamado “dólar puré” se refiere a la compra del dólar oficial para su posterior reventa en el mercado informal; un sistema tan ilegal como extendido en el vecino país, que les permitió a muchos argentinos una rentabilidad inmediata de hasta el 54%. Sin embargo, en los últimos días, con un dólar blue a $297 y un dólar ahorro (oficial) a $238, la diferencia pasó a ser solo 14%.



Marcelo Rodríguez, contador, consultor en impuestos y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), afirmó a El País: “El dólar puré tuvo un despegue muy grande sobre fines de julio y agosto, antes que asumiera Massa, pero ahora el dólar marginal (blue) bajó, está en menos de $295, y la ganancia es menor. Por otra parte, el dólar puré no está generalizado, son pocos quienes pueden acceder a él como para poder venderlo después”.

Aun así, la cantidad de tipos de dólar en Argentina no hace más que aumentar la especulación, aunque muchos caminos se han ido limitando.



“Tenemos ocho tipos de dólar: el oficial, el mayorista, el blue, el futuro, el Bolsa, el ahorro, el dólar tarjeta y el contado con liquidaciones (...) Económicamente esto es un caos”, dijo el consultor.

Sin dólares

Rodríguez consideró que las vías para paliar la crisis en su pais están encorsetadas para la gente y empresas, y que el país sigue sin dólares.



Por ejemplo, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), aquel que las empresas compran a través de acciones o bonos, generalmente se utiliza para saldar compromisos con el exterior, pero no queda en el país.



En cuanto al turismo que está recibiendo Argentina, los dólares que entran por esa vía no llegan al Banco Central, por cambiarse a pesos en el mercado informal.



“El gobierno está tomando medidas para que los dólares no salgan del país, pero tampoco entran al Banco Central”, acotó el consultor.