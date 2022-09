Gobierno busca prorrogar seguro de paro especial hasta fin de año para tres sectores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció este martes el envío de un proyecto de ley al Parlamento para prorrogar el régimen de seguro de paro especial total y parcial hasta el 31 de diciembre. El jerarca recordó que, en principio, la medida tenía vigencia solo hasta el 30 de setiembre.

La extensión que se busca abarcará solo tres sectores, los hoteles, restaurantes y bares, el comercio en general y el transporte y almacenamiento, indicó el jerarca.



Los señalados “son los tres sectores que presentaban a la fecha de julio más cantidad de trabajadores en seguro de paro parcial”, aseguró.

“La idea es que realmente allí podamos dar un cierre final a este régimen extraordinario que ha sido extremadamente útil, pero que en el sector turístico en particular, y eso abarca a estos tres sectores, está teniendo algunas dificultades y que están vinculadas a las situaciones de competitividad”, señaló.



“A fin de diciembre uno supone que ya hay un cierto apoyo por la temporada turística, y por lo tanto allí estaríamos cerrando el capítulo”, expresó Mieres.



Consultado respecto a si las políticas de empleo en esos sectores han sido menos efectivas de lo esperado, el ministro señaló que "no es un problema de efectividad de políticas de empleo", si no que "es un problema de los niveles de reactivación, que han ido con mayor demora, también fueron muchos más castigados, fueron sectores que cerraron muchas veces durante la pandemia, por lo tanto la recuperación es más lenta".

"Ciertamente que no ayudó en nada esta situación que tenemos con Argentina" con "los flujos de turismo" que "son de una sola vía", manifestó Mieres. "Estamos viviendo hoy la semana de vacaciones de primavera y todos los operadores turísticos están hablando de que no está funcionando muy bien", sostuvo.



Por su parte, Benjamín Líberoff, exsubsecretario de Turismo del Frente Amplio y actual suplente del senador Mario Bergara mientras está de licencia, dijo en rueda de prensa que la medida es “como el semáforo, toda monedita sirve”.



“Desde el año pasado, en diciembre, le venimos diciendo que los términos de competitividad en el sector turístico no van a variar, y que hay que ayudar al empresario y a los trabajadores. Hay que tener una perspectiva de otro año", apuntó.



“Incluso hasta con los beneficios, las facilidades fiscales que estaban planteadas y con las pautas de apoyo de los entes del Estado, lo que estábamos diciendo, y todo el Senado, es 'vayamos hasta después de la temporada'", aseguró.



La medida se debería extender “por lo menos hasta después de la semana de turismo del año próximo”, indicó. “Y los beneficios también, no solo las medidas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, (con las) que estamos de acuerdo, sino con los beneficios que las empresas públicas están dando y también los beneficios fiscales que estaban planteados por el gobierno”, expresó.



Líberoff también señaló que "las condiciones de competitividad del Uruguay no han cambiado en los últimos dos años" y no van a cambiar. "Esto no cambia, porque no cambian las condiciones macroeconómicas de la región, entonces para que el empresario pueda por lo menos abordar la temporada, a eso le sumamos otra cosa, dijimos 'creemos un fondo de emergencia para impulsar el turismo interno, que se ha demostrado un factor de mitigación del impacto'", sostuvo.