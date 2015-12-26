Brent aumentó, pero sigue abajo de US$ 38

El barril de crudo Brent para entrega en febrero cerró la semana en el mercado de futuros de Londres en US$ 37,90, lo que marcó un suba de 1,45% respecto al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa ( y también en Uruguay) terminó la sesión en el International Exchange Futures (ICE) con un avance de US$ 0,54 respecto a la última negociación, cuando finalizó en US$ 37,36.

El petróleo, que se encuentra en niveles similares a los del inicio la crisis, volvió a subir tras varias jornadas de retroceso, beneficiado por las últimas noticias que confirman una ligera caída de las reservas estadounidenses y las previsiones de recuperación publicadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió en el cierre semanal un 1,6% hasta situarse en los US$ 38,10 el barril, manteniendo la tendencia al alza aunque con una subida más discreta que en la sesión anterior.

Al final de la sesión de operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del barril de petróleo WTI para entrega en febrero mostraron un aumento de US$ 0,60 respecto al último cierre.

El petróleo volvió a subir tras varias jornadas de retroceso.

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