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El País Negocios Noticias

Brasil entró en recesión: PIB cayó 1,9% en el segundo trimestre

28/08/2015, 11:10
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La presidenta Dilma Rousseff anunció varias medidas para combatir la corrupción.
BRA505 BRASILIA (BRASIL),18/03/2015.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, participa en un acto celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, hoy miércoles 18 de marzo de 2015, en Brasilia, donde anunció diversas medidas que someterá al Congreso con la meta de reforzar el combate a la corrupción, un mal encarnado en el país y que ahora se ha cebado con la petrolera estatal Petrobras. Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos políticos para sus campañas, una práctica que hasta ahora sólo es considerada una infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.EFE/Fernando Bizerra Jr.
Fernando Bizerra Jr./EFE

El frenazo de la economía brasileña se debe principalmente a una abrupta caída de la inversión, del orden del 8,1 % con respecto al primer trimestre, y a un descenso del 2,1 % del consumo.

Brasil entró en recesión en el segundo trimestre del año, al caer su PIB un 1,9 % en relación a los tres primeros meses y acumular dos trimestres seguidos de contracción, informaron hoy fuentes oficiales.

El descenso de la economía fue del 2,6 % en comparación al segundo trimestre de 2014, según los datos divulgados hoy por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

En el primer semestre, el Producto Interior Bruto (PIB) acumula un descenso del 2,1 % y en los doce meses cerrados en junio pasado, la caída alcanza el 1,2 %.

El frenazo de la economía brasileña se debe principalmente a una abrupta caída de la inversión, del orden del 8,1 % con respecto al primer trimestre, y a un descenso del 2,1 % del consumo, mientras que el gasto público se expandió un 0,7 %.

El gobierno brasileño ha tomado una serie de medidas para corregir el desequilibrio en las cuentas públicas con que terminó en 2014, que han incluido un recorte de gastos, un aumento de los impuestos y la restricción del acceso al crédito.

Estas medidas, unidas al aumento de la inflación, la subida de los tipos de interés y la pérdida de confianza ante el escenario económico, han afectado en los últimos meses a la inversión y al consumo.

"El PIB apunta lo que Brasil está viviendo en los últimos tiempos, una fuerte recesión, un escenario político bastante conturbado, con una inflación en alza, con tasas en alza y la necesidad de un ajuste fiscal que no llega. Eso ha afectado la confianza de los inversores, de los empresarios y de los consumidores", dijo a la AFP Alex Agostini, economista jefe de la agencia de calificación brasileña Austin Rating.

Por sectores, la industria perdió un 4,3 % con respecto al primer trimestre del año, la agricultura un 2,7 % y los servicios se contrajeron un 0,7 %.

El PIB de Brasil avanzó el año pasado un tímido 0,1 %, frente a la expansión del 2,7 % registrada en 2013 y el crecimiento del 1 % de 2012.

Según las previsiones del Gobierno, la economía se contraerá un 1,49 % este año, aunque el mercado financiero es más pesimista y calcula que el PIB se contraerá cerca de un 2,06 %, según una reciente encuesta elaborada por el Banco Central

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La presidenta Dilma Rousseff anunció varias medidas para combatir la corrupción.

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