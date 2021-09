Brasil anunció que no renovará acuerdo sobre transporte marítimo con Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Brasil anunció que no renovará el Acuerdo sobre Transporte Marítimo que tiene con Uruguay. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, emitió un decreto donde establece que el convenio cae a partir del 7 de octubre de 2021, según informó el gobierno del país vecino este miércoles en un comunicado.

Lo mismo sucederá con el Acuerdo sobre Transporte Marítimo que tiene con Argentina, que dejará de estar vigente el 5 de febrero de 2022.



Brasil informó que la decisión se tomó el 9 de diciembre de 2020, y se comunicó al gobierno uruguayo el 9 de febrero de 2021 y al gobierno argentino el 3 de febrero de 2021. Así lo confirmaron a El País fuentes oficiales.



El abogado Edison González Lapeyre explicó a El País que el "tratado fue acordado en la ciudad de Rivera el 12 de junio de 1975 y aprobado por ley 14.452 de 24 de octubre del mismo año".



"En lo sustancial, establece en su artículo I un sistema de reserva de cargas instrumentado con la obligación de que, cuando sean objeto de intercambio entre ambos países, el transporte se efectuará obligatoriamente en buques de bandera uruguaya y brasileña y que la totalidad de los fletes deberá ser dividido por mitades entre los buques de la bandera de ambas partes", agregó.



"Se establece además, que el embarque de esas cargas sólo se podrá producir en buques de tercera bandera cuando no hubiera disponibilidad de bodegas en buques de la bandera de las partes, en los plazos que fijen las autoridades competentes, dándose prioridad a los buques zonales", agregó.



A su vez, aclaró que "lo acordado en este convenio no incluye los embarques de graneles, de petróleo y sus derivados y de mineral de hierro a granel en el caso de que se trate de cargamentos completos".



González Lapeyre estima que la "decisión del gobierno del Brasil es totalmente ajustada a Derecho". Asimismo, "no producirá efectos perjudiciales para nuestro país porque, lamentablemente, carecemos de buques que pudieran estar incluidos en ese tratado. La República Oriental del Uruguay, prácticamente, carece de naves de transporte marítimo que pudieran ser afectadas por la resolución que comentamos".



"Uruguay hizo abandono del estímulo y desarrollo de su marina mercante y cuenta solamente con unas pocas embarcaciones de transporte fluvial, pero ello, con relación al Brasil, no es lo más preocupante. Lo que debe merecer particular atención de nuestras autoridades es el alto costo de la operativa en el puerto de Montevideo, que ha generado que, cargas procedentes del Este del país, se trasporten por tierra hasta el Puerto de Rio Grande en Brasil para ser embarcadas en buques de ultramar", añadió.