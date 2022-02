Bolsas mundiales en alza tras fuertes caídas y petróleo de Texas abre con un descenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La bolsa de Nueva York abrió al alza el viernes y las principales plaza bursátiles europeas se recuperaban tras las fuertes pérdidas registradas la víspera por la invasión de Rusia a Ucrania, en un contexto de incertidumbre ante la evolución de esta crisis.

Tras haber perdido en torno a 4% el jueves, las bolsas europeas abrieron con alzas que fueron aumentando con el correr de las horas. Después de las 14H30 GMT (11:30 de Uruguay), Londres ganaba un 3%, París 2,9% y Fráncfort 2,8%.



Por su parte, Milán registró un alza del 3,17% y Madrid del 3,12%.



Tras haber perdido 30% el jueves, la bolsa de Moscú recuperaba 20%.



Wall Street había lanzado la tendencia desde el mismo jueves. Pese a una apertura en fuerte retroceso, los principales índices acabaron en terreno positivo (Dow Jones + 0,25%, Nasdaq +3%) después de que Estados Unidos decidiera imponer sanciones contra Rusia.



En la apertura el viernes, el Dow Jones ganaba un 0,78%, el Nasdaq un 0,13%, y el S&P 500 un 0,54%.



Las bolsas asiáticas siguieron este viernes esa estela, y Tokio ganó 1,95, aunque su balance semanal es negativo (-2,4%). Shanghai ganó esta jornada 0,63% pero Hong Kong cedió 0,59%.



"Los inversores han evaluado el riesgo actual y las sanciones impuestas contra Rusia", dijo el analista Naeem Aslam de AvaTrade.



"Creen que la venta masiva (ocurrida la víspera y en días anteriores, ndlr) es una oportunidad para comprar a buenos precios. Entonces las acciones están subiendo", agregó.



Esa búsqueda de "buenos precios" y el "discurso considerado +moderado+ del presidente estadounidense Joe Biden son citados por John Plassard, especialista de inversión en Mirabaud para explicar esta subida bursátil.



Las sanciones occidentales afectan principalmente al sector financiero y tecnológico ruso, pero excluyen a los hidrocarburos o un acceso restringido a la red interbancaria Swift.

Se disparan las materias primas

Las materias primas, cuyas cotizaciones se dispararon el jueves, seguían este viernes a un nivel alto.



Los precios del petróleo subieron por encima de los US$ 100 por primera vez desde 2014.



El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con un descenso del 1,2% y se situaba en US$ 91,73 el barril al final de una semana volátil.



A las 14H05 GMT (11:05 en Uruguay) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en abril recortaban US$ 1,08 respecto al cierre de la jornada anterior.



El aluminio y el trigo se mantenían también en altos niveles, aunque sin alcanzar los máximos de la víspera, cuando se desencadenó la invasión.



El gas, en el principal mercado europeo, el TTF holandés, cotizaban a 113 euros, tras un máximo de 143 euros el jueves a las 14H40 GMT (11:40 en Uruguay), pero se mantenía con una notable tendencia alcista (+40% en tres días)



El oro subía respecto al cierre del jueves, a US$ 1.917 la onza.



Rusia y Ucrania son países esenciales para el suministro en petróleo, gas, trigo y otras materias primas cruciales.



"Los precios de la energía van a seguir impidiendo que los bancos centrales duerman tranquilos, ya que nada pueden hacer para resolver los problemas de suministro", que alimentan la inflación en las economías occidentales, según los analistas de Deutsche Bank. La lucha contra el alza de precios es considerada prioritaria desde hace semanas por los bancos centrales.



Según algunos analistas, las severas penalizaciones de EE.UU. y otros países occidentales excluyen las exportaciones de petróleo rusas, por lo que los mercados energéticos están ajustando el precio a ese "límite".



"Adicionalmente, el presidente (de EE.UU.) Biden ha dicho que está en camino una reducción global coordinada de (reservas estratégicas de petróleo), lo que añade otro factor adverso", indicó Jeffrey Halley, de la firma Oanda.



Por otra parte, los operadores están atentos a las negociaciones para salvar el pacto nuclear con Irán, que parecen situarse en su tramo final y, de tener éxito, podrían desembocar en el retorno del crudo iraní.