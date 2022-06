El bitcoin tuvo una leve remontada luego de más de una semana en caída libre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El bitcoin, la criptomoneda más conocida del mercado, se situó en US$ 20.087,90 en su precio más bajo este miércoles y tras el cierre de Wall Street descendió1,42% después de más de una semana en caída libre.

Esta moneda digital descentralizada y creada en 2009 remontó ligeramente después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunciara una suba de tasas de 0,75 puntos, el mayor aumento en 28 años, para luchar contra una inflación desbocada.



El bitcóin ganó US$ 1.500 mientras el presidente de la Fed, Jerome Powell, daba una conferencia de prensa (en la que no mencionó la última caída de las criptomonedas) después de anunciar el aumento de tasas, según MarketWatch.

Pero al terminar la conferencia, el bitcoin caía un 0,85%, hasta US$ 21.949,72 y una hora después, tras el cierre de Wall Street, aceleraba el descenso hasta US$ 21.571,29 dólares, según Coin Desk.



Desde el pasado lunes 6 de junio, la criptodivisa ha caído casi US$ 10.000 y su valor se ha reducido más de la mitad desde el comienzo del año, de acuerdo con ese portal especializado en bitcóin y monedas digitales.



Esta criptomoneda ha registrado una tendencia bajista desde principios de año, la que se acentuó en mayo con el desplome de la “stablecoin” (criptomoneda estable) terraUSD y la criptodivisa Luna.



Tras estas pérdidas, el bitcóin se mantuvo estancado casi un mes en el entorno de US$ 30.000 hasta registrar nuevos descensos que comenzaron a principios de este mes.

Los expertos en criptoactivos han explicado que estas caídas se deben al endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales para controlar la elevada inflación y a las noticias de varias empresas del sector, que están tomando medidas para evitar pérdidas.



El pasado lunes, la plataforma de negociación y préstamo de criptomonedas Celsius Network suspendió todas las retiradas, intercambios y transferencias entre las cuentas como consecuencia de las “condiciones extremas” del mercado. [EFE]