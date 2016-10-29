BG cede el 50% de bloque en Uruguay

La empresa británica British Gas (BG) acordó ceder parcialmente el 50% de sus derechos en el bloque 13 de la plataforma marítima uruguaya en favor de las petroleras Total, Exxon y Statoil, señaló el Ministerio de Industria, Energía y Minería en un comunicado.

"De este modo, continúa la exploración de hidrocarburos en el bloque 13, con BG como operadora y las otras tres empresas como no operadoras", agregó.

El convenio se firmó el jueves en las oficinas de Ancap, ya que el ente tuvo que dar el consentimiento al mismo.

La presidenta de Ancap, definió a esta firma como "otro peldaño en el camino de la exploración offshore", según el comunicado.

La francesa Total ya había actuado (como operadora) en el bloque 14, también con Exxon y Statoil como socias.

El pasado 19 de agosto, Artur Nunes da Silva director general de Total Uruguay dijo al diario La República que los resultados no habían sido los esperados en el bloque 14.

Los resultados "no pudieron probar recursos hidrocarburíferos", señaló Total en una carta a Ancap.

Además del bloque 13, BG tiene los bloques 8 y 9. En el bloque 15 hay tres socios: la irlandesa Tullow Oil (operador) con 35%, la noruega Statoil con 35% y la japonesa Inpex con 30%.

En tanto, los bloques 6,11 y 12 que estaban en manos de British Petroleum fueron devueltos en 2015. A su vez, hay otros siete que no fueron adjudicados.

Statoil en la región.

La petrolera argentina YPF y Statoil firmaron AYER un acuerdo de cooperación en Oslo para estudiar la exploración de petróleo en Argentina mediante la modalidad offshore.

El acuerdo, que se suscribió en la sede de Statoil en la capital noruega, le permitirá a la compañía realizar estudios conjuntos en un área de interés mutuo, que cubre principalmente el talud continental del offshore argentino, informó YPF en una nota de prensa. "Es una zona de frontera, es decir de alto potencial y alto riesgo, donde ambas compañías consideran que pueden existir varios prospectos hidrocarburíferos a ser investigados en las cuencas del Salado, Colorado y Argentina", añadió.

estudios que se realizan en el océano son costosos; hay incertidumbre. Foto: F. Flores

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