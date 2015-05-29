El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara aseguró que las presiones inflacionarias del exterior, el fortalecimiento del dólar, el crecimiento de la economía a tasas "despegadas" de la región y el desempleo en niveles bajos son elementos que seguirán estando y "todo ese escenario hace más difícil el combate a la inflación".

Consultado respecto a si este año se podrá colocar la inflación dentro del rango meta de entre 3% y 7%, el jerarca afirmó que la inflación "está absolutamente bajo control" porque "nadie prevé ni tiene expectativa de que haya un espiral inflacionario", pero evitó precisar fechas para alcanzar la meta. "Que está un puntito más alto de lo que deseamos, sí, pero no está en niveles que afecten las decisiones económicas", dijo al programa Quien es Quien de Diamante FM.

Sobre el rango meta, indicó que "es un número a cumplir y "no solo una aspiración".

"Lo que pasa que cumplir no es una cuestión que diga: tomo estas dos o tres decisiones y automáticamente el número confluye. Hay múltiples factores. Lo importante para que sea creíble eso es tener una explicación de porqué tenemos la inflación un punto arriba", dijo.

"Si tuviéramos la inflación más alta que el rango y estuviéramos en recesión o con dólar cayendo, y los precios internacionales cayendo, y mucha capacidad instalada del lado de la oferta ahí tendríamos un problema de consistencia. Tranquilos con la inflación", añadió.

La suba de precios en abril fue de 0,57% en línea con lo que esperaban los analistas (habían estimado 0,5%). Este dato aceleró la inflación en 12 meses de 7,55% a marzo, a 8,23% a abril. El dato de mayo será divulgado el próximo miércoles por el Instituto nacional de Estadísticas (INE).

Secreto.

Por otra parte, Bergara consideró que el secreto bancario "se ha debilitado" y continuará haciéndolo en el futuro. "Vamos a un esquema donde el secreto se ha ido erosionado y nuestra perspectiva es que ese proceso siga", dijo.

"Hacia 2017, 2018 hay que ir asumiendo que es como si se tuviera intercambios bilaterales de manera multilateral con todos los países que adhieran. Continúa su debilitamiento y en este esquema no lo veo como una mala noticia", añadió.

Uruguay encarará cambios legislativos graduales para poder intercambiar con otros países datos tributarios y financieros en forma automática dentro de dos años, de acuerdo con el compromiso asumido ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El intercambio automático supone pasarle a otro Estado datos de cuentas bancarias, compraventa de activos y estados financieros de empresas y personas físicas de ese país que residen en Uruguay.

El país ya intercambia información tributaria con los 29 estados con los que actualmente tiene acuerdos (entre los que están Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Corea, Suiza), pero es por requerimientos puntuales cuando hay sospecha de evasión y con la intervención previa de la Justicia. Con el cambio, pasaría a intercambiar datos "al barrer", sin necesidad de intervención judicial previa.

Según algunos expertos, la Dirección General Impositiva también debería acceder a información bancaria sin necesidad de autorización judicial para estar en pie de igualdad con los fiscos extranjeros.

Mario Bergara en la conferencia de ADM. Foto: Francisco Flores

Además prevé mayor “debilitamiento” del secreto bancario