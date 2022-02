Bensión salió al cruce de Bergara tras críticas de este por festejar metas fiscales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bensión, respondió ayer a las críticas del senador por el Frente Amplio Mario Bergara a las cifras que presentó el martes la cartera.

El exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Banco Central en los gobiernos del Frente Amplio había dicho el martes: “Del Fondo covid, la ayuda social no llega a US$ 300 millones. El sobrecumplimiento de sus metas fiscales alcanzan los US$ 300 millones. Podían haber dado el doble de ayuda social sin incumplir sus propias metas”.



Consultada ayer por El Espectador, Bensión respondió que no entiende la “idea de aislar una parte de los apoyos del Fondo covid y mirar solamente los US$ 300 millones que se dieron a los hogares más vulnerables”.



Asimismo, recordó que “también se dieron US$ 400 millones de apoyo a los trabajadores sin empleo, a las empresas -en su mayoría mipymes- y se destinaron más de US$ 400 millones para salvaguardar la vida de los uruguayos” en temas de slaud.

Por otra parte, indicó que las “cuentas fiscales son muy dinámicas y uno no sabe exactamente cómo van a cerrar hasta que tiene el último dato del año. Ahí hay un tema de dinamismo que uno tiene que ir manejando, que es muy difícil de prever exante”.



Bensión explicó que el sobrecumplimiento fiscal tuvo tres factores principales. Uno fue el Producto Interno Bruto (PIB), que creció “más de lo esperado”. Los otros dos fueron “mayores ingresos” a los previstos a nivel del Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI).



En el programara radial se le preguntó por la crítica que realiza la oposición, de que el recorte salarial ayudó a la situación, a lo que respondió: “No hubo recorte salarial. Fue un periodo puente con incrementos acordados, insistimos, con los trabajadores ante la situación de emergencia. Y eso no explica el sobrecumplimiento”.

Por otra parte, comentó: “Con respecto a lo que plantea el senador Bergara, él no menciona como financiaría eventualmente ese incremento. Si con deuda o con impuesto como se hizo en el pasado”. “Uno a veces escucha comentarios” como estos, “de gastar acá y gastar allá, pero no explica cuál sería la fuente de financiamiento que utilizaría”.