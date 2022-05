Beneficios impositivos: ¿Cuántos fueron los proyectos promovidos en el primer trimestre?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer trimestre del año, la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap) -oficina del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- envió al Poder Ejecutivo 132 iniciativas de inversión por un monto total de US$ 169.705.283, con recomendación de aprobación para que estos proyectos puedan recibir beneficios impositivos.

Si se analiza la comparación interanual (el mismo periodo del año pasado), se registró una mayor cantidad de proyectos presentados (en 2021 habían sido 110) pero por un monto de dinero similar (US$ 169.364.818), ya que la variación fue de 0,2%.



Al hacer la comparación por meses, se encuentra que febrero se destacó por un gran crecimiento interanual en el monto de inversión. Los proyectos en ese mes de 2022 fueron por US$ 99.741.671 mientras que en 2021 habían sido por US$ 21.070.874. Por lo tanto, el aumento fue de 373,36%. No obstante, en enero y marzo se registraron caídas interanuales: 23,93% y 69,02%, respectivamente.

Sector

Los datos que presentó el MEF diferencian los proyectos de acuerdo con el sector. Del total en el primer trimestre, que fueron 132, el 39,39% eran proyectos de empresas de servicios. Con un porcentaje similar (38,64%) quedaron las compañías en el sector comercio. Le siguieron el agropecuario e industrial con igual nivel de participación: 9,85%. Por último, el turismo, con solo tres iniciativas, fue el 2,27% del total.



Si se compara con el primer trimestre de 2021 se encuentran algunas diferencias. Tal como se mencionó anteriormente, la cantidad de proyectos en este periodo fue 110, número menor al de este año. No obstante, la suma de las iniciativas vinculadas a servicios es mayor a la del año pasado: con 57 proyectos, superó el número de 2022, que fue 52.

En 2022, la mayor cantidad de proyectos estuvo en marzo (55), seguido por febrero (46) y enero (31). El año anterior se registró un comportamiento similar. La cifra más alta de iniciativas estuvo en el tercer mes del año (44), seguido por febrero (39) y enero (27).

Monto

El sector industrial tuvo las iniciativas que, sumadas, superaron bastante a los otros sectores en el primer trimestre de 2022. En total la inversión de los proyectos rondó los US$ 109.829.566. Asimismo, febrero fue por lejos el mes donde se registró la cifra más alta: US$ 87.264.251.



Las empresas de comercio enviaron iniciativas por US$ 2.739.0944 en el primer trimestre. Al discriminar por mes se encuentra que en enero fueron US$ 9.443.183 presentados, en febrero US$ 3.933.460 y en marzo US$ 14.014.301.



¿Y qué pasó con el sector servicios? Los proyectos sumaron US$ 25.876.215 en los primeros tres meses del año. El mayor monto fue en marzo con US$ 13.016.886.

En el caso del sector agropecuario, la inversión total de los proyectos sumó US$ 4.688.772 en los primeros tres meses del año. En enero fue US$ 3.694.937, en febrero US$ 755.988 y en marzo, cuando se registró la cifra más baja, US$ 237.847. Por último, el sector de turismo tuvo tres proyectos en marzo que sumaron US$ 1.919.789.



La directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión destacó -al comparecer ante la Comisión de Hacienda de Diputados- los “resultados muy positivos en materia de crecimiento de la inversión privada” y dijo que “reflejo de ello es la cifra de inversiones que se han presentado en los distintos proyectos de incentivo a la inversión privada, que ascienden desde septiembre del año 2020, aproximadamente, a unos US$ 4.800 millones de proyectos presentados al amparo de esos incentivos”.