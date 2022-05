BCU instó a una empresa de inversión en ganado a cesar la comunicación a personas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una comunicación en que instruye a República Ganadera S.R.L. para que deje de dirigirse al público en general y de forma interpersonal para captar dinero e invertirlo en ganado.

La comunicación expresa que se resolvió “instruir a República Ganadera Sociedad de Responsabilidad Limitada al cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a los efectos de financiar su actividad, cualquiera sea su naturaleza salvo que ello se realice mediante el mercado de valores, cumpliendo los requerimientos que la legislación y la reglamentación imponen en tal caso”.



República Ganadera propone una alternativa de inversión en ganado pero asegura una renta fija, es decir, que el cliente ingresa con cierto capital y se le paga un interés fijo anual, por la rentabilidad del negocio.

Dentro de los productos que ofrece, el de menor requerimiento de entrada es de US$ 5.000, en un contrato a dos años y con una “renta fija” de 8%.



Según la oferta de la organización en su web, la seguridad del negocio radica en que “el valor del animal en el correr del año aumenta ya sea por reproducción o crecimiento. Tanto la muerte del animal como las bajas en el precio se verán compensadas por el aumento en conjunto de los animales en la capitalización. Manteniendo el nivel de inversión inicial en el cumplimiento del contrato”.



Sin embargo, con fecha 3 de febrero de 2022, el BCU ya había emitido una comunicación en la que se advertía sobre esta actividad (aunque sin dar nombres) no inscripta en sus registros, por lo que no están sujetas a su regulación y control.

Por este motivo, expresó que “a la hora de invertir, a efectos de tomar conocimiento si la empresa o el producto ofrecido se encuentran inscriptos o cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, se podrá consultar los registros disponibles en nuestra página web institucional”.