Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Noticias

Barril de petróleo Brent bajó hasta US$ 73,21

04/08/2018, 05:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Petróleo. Foto: Reuters

Crudo

Los precios del barril de petróleo Brent, para entrega en octubre, cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 73,21, lo que significó una caída de 0,32% e n comparación con el cierre de la sesión anterior.

EFE

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con una caída de 24 centavos de dólar respecto a la última negociación, cuando había acabado en US$ 72,45. Los indicios sobre un aumento del bombeo de petróleo por parte de Rusia y Arabia Saudí, fue el principal factor que impulsó a la baja al crudo.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Petróleo

Te puede interesar