Barril de petróleo Brent bajó hasta US$ 73,21

Crudo

Los precios del barril de petróleo Brent, para entrega en octubre, cerró ayer en el mercado de futuros de Londres en US$ 73,21, lo que significó una caída de 0,32% e n comparación con el cierre de la sesión anterior.

EFE

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con una caída de 24 centavos de dólar respecto a la última negociación, cuando había acabado en US$ 72,45. Los indicios sobre un aumento del bombeo de petróleo por parte de Rusia y Arabia Saudí, fue el principal factor que impulsó a la baja al crudo.