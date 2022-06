El Banco República, ¿maneja nuevas alternativas en créditos? Lo que dice su vice

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El proyecto normativo “capacidad crediticia”, presentado por el diputado frenteamplista Felipe Carballo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, busca que el Banco República (BROU) abone las deudas por préstamos de las personas que tienen un historial negativo en el viejo clearing y así ellas le deban solamente al banco estatal. La Comisión de Hacienda consultó al BROU sobre dicho proyecto y la institución respondió que no lo “considera conveniente”. Argumentó que el banco se fondea con los depósitos de los ahorristas y que debe cumplir con la normativa que le impone el regulador, entre otros fundamentos. El País entrevistó a Max Sapolinski, vicepresidente del BROU, quien dio a conocer las iniciativas de la institución a partir de esta problemática.

-El BROU aclaró que no considera conveniente el proyecto de ley de “capacidad crediticia”, ¿qué está pasando internamente en el banco, se acaba ahí el tema con la respuesta a la Comisión de Hacienda?



-El BROU es afín a los problemas que se han suscitado a nivel del crédito social, que en realidad es crédito al consumo, y hemos tomado medidas al respecto. Le hemos encomendado a nuestros servicios que estudien nuevas alternativas para la problemática del crédito al consumo. Tenemos una cartera importante de crédito social, seguramente la más grande del país, y a veces corremos el riesgo que termine siendo de un público cautivo porque tiene mucha incidencia a nivel de jubilados y funcionarios públicos. Pero somos conscientes de que hay una problemática en la sociedad y estamos dispuestos a buscar alternativas para solucionar la situación de mucha más gente. Este tema no es solo una problemática en cuanto a las deudas que se le han ido generando a la gente, sino a las tasas a las que se está prestando. El BROU se rige por tasas sumamente razonables, que no es lo que suele suceder en el mercado. Acá estoy hablando a título personal, mi posición sobre las tasas en el mercado, no es la oficial del banco. Es suficiente recorrer la calle y ver los anuncios (de los préstamos) en televisión y, con una calculadora financiera, ver lo que está pasando, que habría que revisar. Lo que puedo decir sobre el banco es que tiene una preocupación por la situación de la capacidad crediticia, porque está dentro de su misión lo concerniente al desarrollo y fomento social, por eso hemos encomendado a los servicios el análisis de nuevas alternativas en el mercado de consumo, para la gente.



-¿Cuáles son esas alternativas que están estudiando?



-Hemos tomado conciencia de la problemática desde hace un tiempo y los servicios especializados trabajan en cómo salir de esa “pecera exclusiva” que tenemos en el banco, que es muy grande. No podemos adelantarnos a los resultados del estudio, pero tenemos que abarcar otros estratos de la sociedad que necesitan servicios que nosotros estamos dispuestos a brindar en la medida en que armemos instrumentos para tales efectos.

-¿Sería para otro tipo de público distinto al habitual del BROU, entonces?



-Sí, sería en realidad ampliar el público que tenemos. Si usted es jubilado o funcionario público y tiene la retención por el lado del BPS, su caja u oficina pública, llega con acceso muy fácil a los créditos del Banco República, que son a tasas más convenientes que las que rigen el mercado. Ahora, si usted no está dentro de ese espectro, posiblemente le es más dificultoso. Tenemos que salir un poco a la búsqueda de esa gente. Nosotros también, por nuestra posición de mercado, podemos marcar tendencia. Estamos en un libre mercado, todos competiremos, pero tal vez podamos acceder a esa opción.



-¿Piensa que el problema crediticio que se plantea en el país, se solucionaría con nuevos servicios del BROU?



-El problema de la capacidad crediticia tiene muchas aristas, no todas son potestades del banco. Lo que es claro es que podemos generar instrumentos que ayuden al mercado, que puedan incidir.



-Usted mencionó el tema de las tasas, que son muy altas en el mercado e impactan en la capacidad crediticia, ¿a qué se refiere exactamente?



-Hoy en día, no se necesita ser muy técnico para hacer un análisis de las tasas con las que la gente se endeuda por medio de los instrumentos que hay en el mercado, y uno se encuentra que a veces hay gente que paga por un crédito más del 200% de interés. Acá hay una serie de factores que inciden. Independientemente del proyecto sobre el que usted me preguntaba (el de capacidad crediticia), sé que hay otros proyectos en el Parlamento y se está trabajando el tema de la “ley de usura”.



Sobre las tasas del mercado, yo tengo una posición personal, esta no es una posición formal del banco, repito. El cálculo de una tasa en un crédito tiene que incluir la inflación, los gastos operativos y las ganancias de la empresa. Ahora, ¿todo eso suma 200% como sucede en algunos casos? Hoy en día la tasa de usura está determinada por un análisis de las tasas medias del mercado. Me pregunto si habría que ver mejor cómo se determina esa tasa, considerando factores más objetivos.



Es un tema que requiere mucho estudio de economistas y sé que hay legisladores que están trabajando en eso.

-¿En cuánto está la tasa del BROU en este momento, para mostrar una referencia?



-Depende mucho de la duración del préstamo y otros factores, pero la tasa social está en el orden del 30%, dependiendo de si hay o no retenciones, el riesgo y demás elementos.



Pero el mensaje que queremos dar es que en el banco somos conscientes de la situación en el mercado de consumo, estamos estudiando instrumentos para que, por su presencia e importancia en la sociedad, este banco pueda generar nuevos productos o líneas para el crédito al consumo, y ayudar a la gente en esta problemática.



-Volviendo al proyecto, a su entender, ¿es imposible que el BROU se haga cargo de las deudas de la gente, entonces?



-Lo que pasa es que el dinero que tenemos en el BROU es el dinero de nuestros ahorristas. Tenemos que hacer una administración responsable de esos dineros, cuidarlos y utilizarlos para otros créditos. Esa es la esencia del sistema financiero. El Banco República le da una fuerte impronta social a este tema, pero tampoco podemos desconocer las medidas regulatorias, las medidas de control razonables. Este país tuvo situaciones muy complicadas con el sistema financiero. Entonces, el proyecto de ley que se nos envió tiene elementos que se vuelven prácticamente imposibles para un banco en actividad, tomarlos a cargo, porque se podrían generar problemas en el otorgamiento de nuevos créditos y una serie de factores complejos, que lo hacen no conveniente. Ese análisis es el que genera las objeciones del banco.

Max Sapolinski. Foto: Estefanía Leal.

Los pasos que siguen

El proyecto de ley llamado “capacidad crediticia” fue presentado a la Comisión de Hacienda, entidad que está recogiendo opiniones por parte de distintos organismos, incluyendo al Banco República (BROU). De ahora en más los procedimientos que siguen son parlamentarios, en base a las respuestas que la Comisión vaya obteniendo de sus consultas. Hay cerca de 700.000 personas que están en el Clearing de Informes.