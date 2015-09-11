Astori: "Hay que seguir con mucho cuidado la situación de Brasil"

El ministro de Economía estima que en dos años la economía del país vecino podrá revertir el ciclo negativo en el que se encuentra.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sostuvo esta mañana que "hay que seguir con mucho cuidado la situación de Brasil" tras la pérdida del grado inversor que sufrió ese país, por los impactos que pueden generar en Uruguay.

"Hay que prestar atención a los hechos", insistió Astori entrevistado por Desayunos Informales de Teledoce.

Hoy el real volvió a bajar en su apertura aunque menos de lo que lo hizo en la jornada de ayer. Esto llevó a que el dólar interbancario aumentara ayer a un promedio de $ 28,815, el mayor nivel desde el 26 de agosto de 2004.

Astori sostuvo que prevé que Brasil logre salir del "ciclo negativo" en dos años."Creemos que al cabo de estos dos primeros años el ciclo negativo de Argentina como Brasil va a estar transformándose paulatinamente hacia mejores etapas", dijo.

Pese a esto dijo que discrepa con los analistas que consideran que el equipo económico debería corregir a la baja las proyecciones de crecimiento para los próximos años.

Astori dijo que una de las fortalezas de Uruguay es el nivel de inversiones que se están previendo para los próximos años.

"Las cifras de inversión en Uruguay dicen eso. Un dato: en los ocho primeros meses del año el volumen de inversiones promovidas por el país reunieron un volumen 13% mayor que el de los ocho primeros meses del año pasado y las cifras de inversiones que llegan del exterior, manifestaciones de interés, marcan que Uruguay va a volver a tener un volumen de inversión importante. Vamos a crecer menos pero no a caer. Es crecimiento nuevo no arrastre", dijo.



Astori sostiene que Uruguay debe buscar más acuerdos comerciales. Foto: AFP

real abrió la jornada con caída