Astori busca intensificar el intercambio con Japón

AFP

El ministro de Economía, Danilo Astori, expresó ayer al ministro japonés de Finanzas, Sadakazu Tanigaki, el deseo del gobierno de Tabaré Vázquez de fortalecer los lazos con el país asiático y no descartó como metodología la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC).

"Venimos a plantearle al ministro nuestra voluntad de fortalecer los lazos de comercio, inversión y cooperación con Japón", declaró el ministro tras una reunión bilateral con Tanigaki en Okinawa, Japón, donde se celebrará a partir de hoy la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No hay que descartarlo, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que el fortalecimiento de dichas relaciones conduzca a un TLC. La metodología puede ser variada. Puede ser, por supuesto, un TLC, admitió.

"A nosotros, nos interesa mucho no sólo expandir el comercio, sino radicar inversiones. Pero si se expande el comercio, las oportunidades de inversiones aumentan", agregó el miembro del primer gobierno de izquierda de Uruguay, que asumió el pasado 1º de marzo bajo la presidencia de Tabaré Vázquez.

Encontramos una respuesta muy favorable, una actitud muy receptiva a nuestros planteos, así que por eso les digo que me parece que tuvimos una muy buena reunión", sostuvo Astori, que dialogó durante media hora con el ministro japonés.

ALCANCE. Consultado sobre si el TLC debía ser bilateral o abarcar al Mercosur en su conjunto, Astori contestó: "Uruguay quiere hacer compatible su pertenencia al Mercosur con la posibilidad de mejorar su inserción en otros lugares del mundo. Ya lo ha hecho y ha obtenido buenos resultados".

Por ejemplo, Uruguay fue el primer país del Mercosur en hacer un TLC con México. Luego, el mismo formato del tratado de Uruguay está siendo adoptado por el Mercosur en su conjunto. Eso demuestra que se puede operar de esta manera, agregó, precisando que el acuerdo del bloque con el país norteamericano se va a lograr a corto plazo.

Según el responsable sudamericano, las relaciones con los países de Asia, en particular con Japón, en esta nueva etapa de las relaciones económicas mundiales, son de suma importancia para un país como Uruguay.

Astori participa en la reunión anual del BID que se celebrará desde hoy y hasta al martes en Okinawa.

Reunión con John Taylor

El ministro Danilo Astori mantuvo en Okinawa, Japón, una reunión bilateral con el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Taylor, un hombre muy importante para Uruguay, porque ayudó a asegurar la asistencia financiera que el país recibió en 2002 para enfrentar su severa crisis, explicó el propio Astori a la prensa.

"La intención era informarle un poco cómo nos estamos recuperando de esa crisis y sobre todo los planes del nuevo gobierno uruguayo", agregó el ministro.

Astori y los miembros de la delegación uruguaya que asiste a la reunión del BID se reunieron también con los responsables de México, uno de los dos países, junto con Singapur, que tienen un TLC con Japón.

El ministro anunció además su intención de reunirse con inversores y analistas de riesgos, con quienes seguramente analizará las perspectivas de una emisión de deuda en el mercado internacional por hasta U$S 500 millones que el gobierno uruguayo se propone lanzar este año. AFP y EFE

Definen préstamos para el área social

El ministro Danilo Astori ajustará esta semana en Okinawa, donde se realiza desde hoy la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los detalles del préstamo que ese organismo otorgará a Uruguay para financiar los programas sociales que pretende impulsar el gobierno de Tabaré Vázquez por unos U$S 250 millones, el que podría ser aprobado por el directorio de la agencia multilateral en setiembre próximo.

La información oficial disponible en la página web del banco propone como primer objetivo la "creación" de una "nueva institucionalidad" para la "coordinación, evaluación y seguimiento" de la política social.

Se apuntara a una "estrategia" de ampliación de la cobertura del sistema de asignaciones familiares a "trabajadores del mercado informal y madres jefas de hogar indigentes y adolescentes". Otro norte que seguirá el programa será el "mejoramiento de las acciones de intermediación laboral".

Dentro de las acciones de mediano plazo se irá al diseño de una "política nacional de alimentación" y la aplicación de medidas para disminuir "la brecha educativa entre los niños pobres y los no pobres". Otro objetivo será el establecimiento de "un nuevo modelo integral de primer nivel de atención en salud en áreas prioritarias".