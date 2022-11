El aspecto en que le va “la vida” a la bolsa, los “egos” de los ricos, el nuevo “cuco” del mercado y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un pedido al presidente de la República para que las subsidiarias de las empresas públicas (Ducsa, ALUR, Accesa, entre otras) coticen en la bolsa, las empresas privadas que la utilizaron para empezar sus emprendimientos, la estabilidad y previsibilidad de Uruguay que se valora fuera de fronteras (y no siempre puertas adentro), la política de Estado en el manejo de la deuda pública, la situación de los mercados financieros y hasta cómo manejar el ego de los millonarios a la hora de asesorarlos.

Todo eso se trató durante casi siete horas en el Foro Financiero para jóvenes 2022, que organizó la sociedad de bolsa uruguaya ProCapital en el salón de eventos del LATU, ante unas 500 personas (varios liceales en su etapa final).



Para abrir el juego, el fundador y director de ProCapital, Diego Pozzi recordó una frase del fallecido expresidente del Banco Central (BCU), Ramón Díaz que decía que en Uruguay los jóvenes tenían que pagar el impuesto a ser jóvenes. Recordó que eso ha cambiado algo con la irrupción de las empresas tecnológicas y su demanda de talento.

El primer panel -con Pozzi como moderador- tuvo al presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) Ángel Urraburu, al CEO de Itaú Uruguay, Paraguay y Argentina André Gailey y al director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas Herman Kamil.



Urraburu dijo que “en Uruguay los procesos son todo lentos”, pero a la BVM la globalización le “pasó por arriba” y “ahora estamos remando de atrás para no caernos del mapa”.



Recordó que cuando dejó la presidencia de la BVM en 2011 había 74 agentes de bolsa registrados, mientras hoy son 28. Si bien estos corredores que quedaron “son más fuertes”, el menor número es porque “el negocio se ha reducido”.



A la bolsa “le va la vida” en que haya un mercado de capitales local desarrollado, lo que hoy no sucede, dijo Urraburu. Para impulsarlo, el presidente de la BVM le hizo un pedido al presidente de la República, Luis Lacalle Pou (que llegó al evento mientras se desarrollaba ese panel): “que las empresas de derecho privado, no las grandes empresas públicas, sino las satélites de UTE, Antel, Ancap, como Ducsa, ALUR, abran su capital en bolsa”. Añadió que eso ya está previsto en la ley de urgente consideración, pero falta la “voluntad política” de ponerlo en práctica.

Urraburu señaló que esas subsidiarias de UTE, Antel, Ancap no están bajo control del Tribunal de Cuentas (al ser de derecho privado) y sería “muy bueno” que hubiera un control social. Esto ocurriría si cotizaran en bolsa, ya que los inversores (pequeños ahorristas, AFAP y otros) podrían revisar los balances trimestrales y participar de las asambleas de accionistas donde se resuelven los destinos y se explican las decisiones tomadas.



También el presidente de la BVM pidió que obras de infraestructura -como la de una nueva planta potabilizadora con una inversión no menor a US$ 200 millones- se financien a través de la bolsa dando participación a pequeños ahorristas como ocurrió con tres parques eólicos de UTE.



A su turno, Gailey (un brasileño que hace un año y medio está en Uruguay) se declaró “enamorado” del país por su “seguridad, estabilidad financiera, previsibilidad y calidad de vida”.



“Es un gran activo que no sé si el uruguayo valora”, afirmó.



El ejecutivo de Itaú señaló que “los inversores quieren más Uruguay (títulos de deuda, empresas, tierras) y eso es porque en los últimos años el país ha construido una historia linda de estabilidad y previsibilidad”.



Agregó que la reforma de las jubilaciones y la flexibilidad laboral “son puntos clave” y “por fin es un país más abierto comercialmente”.

En tanto, Kamil destacó que en la gestión de la deuda “uno no siempre hace lo que quiere” sino “lo que puede” y que hay que “entender la preferencia de los inversores” en el momento de salir a emitir bonos en el mercado internacional. “El gran activo intangible que tiene Uruguay es la vocación, voluntad y capacidad de honrar sus obligaciones. Es el sello país”, afirmó y recordó que se puso a prueba con la crisis de 2002.



Kamil indicó que la política de manejo de deuda es un “continuo en el tiempo” y remarcó que la emisión de un bono asociado a indicadores climáticos inédito a nivel global (porque premia al país con menor tasa si sobrecumple las metas) se dio gracias “a una construcción intertemporal, no sucede en un gobierno en particular”. Recordó que “nunca, nadie” le preguntó “a qué partido votaba”. Kamil llegó con un gobierno del Frente Amplio y continúa bajo otro del Partido Nacional y aliados.

Empresas

En tanto, en otro panel que integraron el gerente general de terminal y shopping Tres Cruces Marcelo Lombardi, el gerente general de Corporación América (Aeropuerto Internacional de Carrasco) Martín Eurnekian y el socio de InCapital Martín Guerra, se habló del comienzo de sus emprendimientos y cómo se financiaron a través del mercado de capitales.



Para la construcción del nuevo aeropuerto, según dijo Pozzi, se buscó financiamiento en el mercado local por US$ 87 millones. Para cubrirlos, se contó con la inversión del Fondo de Pensiones de Maestros de Ontario, uno de los inversores más importantes del mundo en infraestructura, por US$ 50 millones. El restante provino del mercado minorista.



Por otro lado, Lombardi contó que para la obra de construcción del Tres Cruces, se buscó un financiamiento por US$ 30 millones, a principios de los 90. Explicó que hoy el costo de reposición del edificio está en el orden de los US$ 130 millones.



Para obtener este capital, señaló que fue necesaria la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que “puso dinero y además puso acciones”, dándole “viabilidad en términos financieros a la primera inversión”.



Además, en 2006 Gralado S.A. (dueña de terminal y shopping Tres Cruces) abrió su capital accionario a la bolsa, en donde se colocaron los 130 lotes, a un valor de la acción de entre US$ 1,40 y US$ 1,43.



En tanto, Guerra señaló que tras la venta de Pronto!, invirtió en empresas como Farmashop, Pacnifique, SiSi, en el sector fintech, entre otros.

El nuevo “cuco” del mercado financiero



Uno de los paneles con los que contó el evento, trató de la participación de expertos en wealth management, dentro de los cuales habló el socio de Core Capital, Antonio Lanusse.



Al ser consultado sobre la actualidad del mercado de capitales, lo definió como “muy complicado”.



Luego de recordar la pandemia de covid-19, la cual llevó a que los bancos centrales del mundo -para que no haya un parate total de las economías y de las empresas-, emitieron dinero para sostenerlas. “Una vez que vino la solución a la pandemia, toda esa moneda que se emitió, la gente salió a la calle y empezó a gastarla y se generó un montón de inflación”, afirmó.



En esta línea, destacó que luego de la crisis financiera de 2008, la tasa prácticamente se mantuvo en cero hasta el 2021. Esto “empujaba” a que se invirtiera para generar ganancias. “La gente invertía a futuro sin importar cuándo iba a recuperar esa inversión. Por eso, la explosión de las empresas tecnológicas y la supervaluaciones que se generaron. Si a eso le agregás al pandemia, en donde solo podías manejarte tecnológicamente, generó una valuación muy, muy grande”, señaló.



“Para frenar la inflación los bancos centrales empezaron a subir las tasas, para en vez de expandir la economía, contraerla. Subo la tasa, con lo cual te cuesta más tomar dinero prestado y genero una alternativa a esas tecnológicas o cualquier gasto que hagas, y por otro lado todos los activos que compré porque hay una recesión, se los devuelvo al mercado”, agregó. En este sentido, explicó la pérdida que se generaba con el aumento de tasas, en donde aquellos invertidos en renta fija a 10 años, a un interés de 1%, pasaban al 4%, produciendo pérdidas de entre el 15% y 20%.



Además, dijo que con las acciones fue parecido, en donde los portafolios llegaron a bajar entre el 25% y 40%, siendo “un gran desastre”.



“Hacia adelante hay que ser muy optimista, porque esta suba de tasas generó la contracción y se está empezando a ver una inflación más baja”, afirmó. A su vez, señaló que hoy se puede invertir en renta fija a 5% o 6% de forma segura. Mientas tanto, destacó que el próximo “cuco” no es la inflación, sino la recesión. “Las empresas están echando gente. Ahora viene ese cuco.



Luego de esto, las acciones van a ser un gran negocio para los próximos dos o tres años”, sostuvo.



“Hoy bonos y dentro de nueve meses o un año, acciones”, concluyó.

¿Cómo manejar los “egos” de los inversores ricos?

Año “particularmente difícil” para las inversiones

Otra de las participaciones con las que contó el evento de ProCapital, fue la del gerente general de Advise Wealth Management (gestor de portafolios en Uruguay), Miguel Sulichin, que contó su trayectoria como asesor financiero y explicó cómo es el trabajo con inversores de gran capital.



Quien fue también director de la división de wealth management del Royal Bank of Canada y senior manager para el Cono Sur del banco Lloyds TSB, señaló que este tipo de asesoría es una “responsabilidad altísima”, ya que este rol es similar a la del “consejero” o “médico financiero”.



El wealth management, según Sulichin, corresponde a lo que es conocido como banca privada, es decir inversores de alto patrimonio. Por esto, dijo que los asesores en esta rama de inversión deben saber manejar los “egos” de sus clientes.



“El cliente es particularmente ingrato, es poco memorioso de los buenos momentos, te hace ver el mal momento y, obviamente la mala es tuya”, sostuvo entre risas.



A su vez, destacó que este es un año “particularmente difícil”, en donde las carteras de inversión están teniendo pérdidas, por lo que “la gente no está contenta”. En el caso de wealth management “uno trabaja a largo plazo. La vida no son fotos, sino que son películas. Uno tiene que analizar el contexto del tiempo, todas las crisis terminan”, afirmó.