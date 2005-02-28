Argentina ya está lidiando otra vez con el Fondo Monetario

AFP

Argentina se apresta a anunciar esta semana el éxito del canje de su deuda en mora, con una adhesión que superó las expectativas, e inicia fortalecida nuevas negociaciones con el FMI, en las que también se definirá qué se hará con los acreedores que no aceptaron la reestructuración.

"Ya estamos otra vez cambiando golpes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no se quiere dar por satisfecho con el resultado del canje y se empecina en encontrar pelos en la leche", dijo una fuente del Gobierno citada ayer por el diario Página 12.

Argentina logró eludir la presión del Fondo mientras se desarrollaba el canje, dejando en suspenso una discusión sobre cumplimiento de metas del acuerdo que tiene con el organismo.

La reanudación de las conversaciones, prevista para marzo, estará influida por el resultado de la operación que concluyó el viernes, con la que Argentina salió de la mayor moratoria de la historia, por U$S 81.800 millones de dólares, sin el apoyo en dinero que el FMI brindó en casos anteriores.

Datos preliminares indican que la adhesión excedió 75%.

El anuncio oficial está previsto para el miércoles o el jueves próximo, cuando termine el registro del gran número de operaciones de última hora, considerado un indicio más de la alta aceptación de la propuesta que incluía una quita promedio de 50% y plazos más largos.

El jefe de gabinete, Alberto Fernández, afirmó que muchos organismos, especialmente el Fondo, "deberán revisar lo que creen y darse cuenta de que existen otras maneras de salir de las crisis y no sólo con recetas ortodoxas".

La fuente mencionada por Página 12 se quejó de que el FMI ya está presionando en favor de una solución para los "holdouts", quienes ignoraron el canje, algo que Argentina rechaza.

Con todo, la posición argentina en esta pulseada no carece de puntos débiles, comenzando por el hecho de que adeuda unos U$S 13.000 millones de dólares al FMI, que necesita refinanciar al menos en parte.