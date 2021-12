Argentina: “dólar blue” quiebra su récord histórico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precio del dólar estadounidense en el mercado informal de Argentina (“dólar blue”) batió ayer un nuevo récord, un alza ligada a factores estacionales y a expectativas de mayor inflación que disparan las compras de divisas para cobertura.

Así, el “dólar blue” confirmó ayer la tendencia alcista que retomó pasada la mitad de mes, tras resultar presionado a la baja en la primera quincena por el denominado “efecto aguinaldo”: su precio promedio de venta en la zona metropolitana avanzó otros 3 pesos argentinos (una suba de 1,46%) al cerrar a $ 209, aunque llegó a $ 212 en algunas ciudades del interior del país. Esto marcó un nuevo máximo nominal al dejar atrás los $ 207 alcanzados el 11 de noviembre pasado.



Los operadores coinciden en explicar que el alza es resultado de un repunte en la demanda favorecida por la holgada liquidez con que pasó a manejarse en las últimas semanas la economía al crecer en $ 300.000 millones de pesos argentinos la circulación monetaria por la inyección de pesos que hizo el Banco Central (BCRA) para asistir al fisco ($345.000 millones al pasado viernes 17) y/o pagar los intereses de la deuda que asume con los bancos (otros $100.000 millones), la que fue sólo parcialmente absorbida por nuevas colocaciones de Letras de Liquidez (Leliqs) y pases pasivos.



“La mayor parte de la gente que compra viene rebotada de los bancos y no sabe por qué o aún en los casos en que consiguieron comprar ven que no les alcanza como reaseguro para afrontar gastos para vacacionar en el exterior”, confió a La Nación un operador, argumento con el que coincidieron otros. “La gente tiene miedo que no les acepten la tarjeta en el exterior. Por ese motivo también compra”, explicó otro.

El nuevo récord del “blue” llegó en una jornada en la que el BCRA debió volcar al mercado el grueso de las reservas trabajosamente recompradas en las últimas 11 ruedas, lo que reafirma los temores a un posible salto devaluatorio ya que, es público, cuenta con una tenencia neta mínima y una porción líquida muy cercana a 0. [CON INFORMACIÓN DE EFE Y LA NACIÓN/GDA]