Argentina: dólar blue alcanza nuevo máximo, caen los bonos y el riesgo país supera los 1900

Mientras que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen truncadas, los activos argentinos no logran cortar con la mala racha que vienen atravesando desde que comenzó el año. El riesgo país rompió el techo de los 1900 puntos básicos, mientras que los bonos del último canje de deuda siguen operando en terreno negativo.

Este martes, el riesgo país avanza 25 unidades (+0,7%) y se posiciona en los 1910 puntos básicos. Se trata del registro más alto desde que se reestructuró la deuda en septiembre de 2020, por delante de los 1898 que llegó a tocar a finales de noviembre. Al observar el recorrido de 2022, el índice elaborado por el JP Morgan acumula un alza de 213 puntos básicos.



La escalada del riesgo país se da como consecuencia de la caída de los títulos soberanos. Hoy, no es la excepción. En el exterior, los bonos del último canje de deuda se hunden hasta un 2,6% (Bonar 2035); a nivel local, la baja es de hasta 1,8% (Global 2046 y Bonar 2035). Desde que empezó el año, acumulan bajas de entre el 7% y casi 15%.

“La deuda en dólares no da respiro. No hubo una sola rueda positiva para los títulos argentinos en lo que va de 2022. El precio promedio ponderado de los globales rompió nuevamente con los US$ 32 e incluso ya se ubica por debajo del piso de marzo del año pasado. El indicador se desplomó hasta US$ 31,13 y se ubica a un paso de los mínimos post restructuración”, observaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).



Para los economistas, Argentina todavía está lejos de alcanzar un acuerdo con el organismo multilateral. La fecha clave será el 21 de marzo, cuando el país deberá desembolsar US$ 2901 millones para pagarle al Fondo. “El gobierno prefiere retrasar la negociación lo más que pueda antes de firmar un acuerdo que pueda contener alguna desventaja. Sin embargo, esto puede ser negativo, ya que con un acuerdo Argentina podría tener más cubiertas sus necesidades de financiamiento para este año y recibir inversiones que permitan acelerar la recuperación. El mercado no está exento de tener meses con alta volatilidad por delante”, advirtió Ignacio Morales, analista en Wise Capital.

Dos semanas atrás, el ministro de Economía Martín Guzmán admitió que la falta de acuerdo se debe al sendero fiscal que deberá llevar adelante Argentina. Al respecto, hoy el grupo de bonistas privados Argentina Exchange Bondholders apuntó a los subsidios a la electricidad, a los cortes de luz que se registraron la semana pasada en la ciudad y provincia de Buenos Aires, y a los dichos del premio Nobel Joseph Stiglitz por sus dichos acerca del “milagro” de la recuperación argentina en 2021.



“Las diferencias de la Argentina con el FMI se reducen al costo fiscal de proporcionar electricidad casi gratis en AMBA. La gente extrae bitcoins en casa, nunca apaga el aire acondicionado y el sistema está sin luz por falta de inversión. Profesor Stiglitz, ¿por qué se supone que los acreedores subsidian este ‘milagro’?”, criticaron.



En cuanto al mercado accionario, hoy el S&P Merval opera en las 84.110 unidades (-1,1%). En la bolsa porteña, las acciones de Loma Negra se hunden un 3,9%, Central Puerto 2,2% y Transportadora de Gas del Norte 1,9%.

Tras el feriado de ayer en Estados Unidos, hoy las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (llamadas ADR) arrancan la semana tendiendo a la baja. La mayor caída es para los papeles de Pampa Energía (-3,8%), Central Puerto (-3,7%), YPF (-3,4%) y Grupo Financiero Galicia (-3,4%).



Por otra parte, en los primeros negocios del día el dólar blue trepa un peso y se vende a 210 pesos argentinos, el valor más alto del que se tenga registro. La brecha con el dólar oficial mayorista (104,18 pesos argentinos) sigue posicionándose por encima del 100%.



El dólar oficial minorista se comercializa en los principales bancos del país a un promedio de 109,52 pesos argentinos, según información del Banco Central (BCRA). El dólar “solidario”, que tiene un recargo del 30% en impuesto PAIS y del 35% a cuenta de Ganancias, alcanza los 180,70 pesos argentinos.

En tanto, los dólares financieros registran algunas variaciones dispares. Por un lado, el dólar MEP con bonos AL30 se ofrece a 205,53 pesos argentinos (0,7%) y con GD30 a 205,20 pesos argentinos (+0,7%). Por el otro, el dólar contado con liquidación (CCL) con AL30 aparece en pantallas a 205,24 pesos argentinos (-0,9%), con GD30 a 211,91 pesos argentinos y con Cedears a 212,10 pesos argentinos (+0,9%).