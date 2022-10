Arbeleche dijo que el crecimiento económico disminuye a nivel internacional y en Uruguay se mantiene

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo en su intervención en la conmemoración del Día de la Construcción 2022 que estima que el crecimiento económico anual para Uruguay superará el 5%, cuando a nivel internacional se vive un panorama de incetidumbre.

"Uruguay está atravesando un momento de recuperación económica en circunstancias en que el mundo se vive una enorme incertidumbre que comenzó con la pandemia, que luego se superpuso la crisis geopolítica de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que ahora enfrenta, desde el punto de vista económico, las alzas de tasas de interés internacionales", expresó la ministra.



La estimación del gobierno uruguayo sigue siendo de 4,8% para este año, en virtud de que a nivel local.



Respecto al sector de la construcción, Arbeleche señaló que ha crecido un 7,6% respecto al primer semestre del año pasado, y que es "de los que no ha tenido pérdida de salario real".

En materia de inversión, destacó que los resultados han sido buenos, tanto en el ámbito público como privado. "Si vamos al período 2020-2024, en materia de vialidad, se estima que vamos a ejecutar un total de US$ 3.300 millones".



Además, la ministra agregó que sumando la parte de infraestructura -que involucra a la parte ferroviaria, puertos, aeropuertos, comunicación, energía- y vivienda, entre otras los recursos que se van a destinar para ese período sumarán un total de US$ 10.800 millones.



"Pero también importa la obra privada", añadió. "En ese sentido, el gobierno desde el inicio ha sido contundente en marcar las señales para que aumente la inversión en el sector privado. En abril de 2020, en plena pandemia, se elaboró el decreto que tiene que ver con las obras de gran porte y, considerando la cantidad de proyectos presentados hasta el día de hoy, llegamos a los US$ 2.240 millones en obras de inversiones de gran porte. Entonces, luego de UPM tenemos todas estas inversiones desde el sector privado".

Antes de terminar su intervención, Arbeleche le dedicó un espacio al abordaje climático del país dentro del desarrollo económico. "En las ultimas semanas –dijo –el gobierno ha presentado (ministerios de Ambiente, Industria, Ganadería y Economía, y la cancillería) un marco para la eventual emisión de un bono indexado a instrumento de compromiso climáticos".



Según indicó. si el país tiene un comportamiento ambiental bueno, entonces va a pagar menos interés por determinado financiamiento. Además, se gestiona que los países con ese buen comportamiento climático sean premiados también con mejor acceso a los mercados.