Arbeleche: "Claramente no se está poniendo reglas para que a una minoría le vaya bien"

"Claramente acá no se está poniendo las reglas para que sea una minoría a la que le vaya bien. Se está arreglando la cancha para que todo el mundo pueda jugar este partido, y para que el empleo de calidad y con recuperación de salario real llegue a todas las personas", remarcó en las últimas horas la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

En entrevista con Telenoche (Canal 4), la ministra fue consultada sobre la definición de los "malla oro", expresión que ha utilizado el presidente Luis Lacalle Pou en varias ocasiones. "Yo no soy ciclista, ni siquiera deportista", retrucó Arbeleche, que llamó a observar los recursos que se están destinando, en particular en 2022. "Se está apoyando a las personas en situación más vulnerable en cuanto ingresos", sumado a "beneficios fiscales para promover la inversión", que alcanza los US$ 5.000 millones presentados a través de distintos proyectos que "se están ejecutando" desde el comienzo de esta administración, informó.

"No podemos decir que el empleo se está generando únicamente en el sector agroexportador. Es un crecimiento generalizado que tenemos en términos de empleo", remarcó en la noche de este lunes, aludiendo a las críticas del Frente Amplio a la gestión en materia económica.



Arbeleche indicó que se está "empezando una segunda fase en esta recuperación económica, que tiene que ver no solamente con recuperar el empleo, que eso se suma a recuperar el poder adquisitivo de los uruguayos, el salario real".



La ministra valoró que se han recuperado "casi el 98% de los puestos de trabajo que se perdieron en 2020", en el marco de la pandemia. La mayoría de los puestos, añadió, están en el interior del país y "la mayor parte son trabajos formales".



"Ahora empezamos con la segunda etapa, que tiene que ver que ese empleado pueda adquirir más cantidad de bienes y servicios, que le rinda más lo que cobra", insistió.



Sobre este punto, manifestó que "más salario no es solamente un deseo, es algo concreto". En la siguiente ronda salarial, pasado este período puente, "se suma al empleo, que ojalá sea de la mejor calidad posible, pero se suma una recuperación real, concreta", dijo.



"La mayoría de los trabajadores, de la mayoría de las empresas van a tener una recuperación del salario real de 1,6% cuando finalice la novena ronda salarial, que termina a mediados del año que viene", señaló.



El "mayor crecimiento" de la economía actualmente, "junto con la regla fiscal", le permiten al Gobierno agregar al presupuesto nacional para los años 2022, 2023 y 2024, "aproximadamente US$ 1.500 millones".



La ministra también remarcó que "se recaudó más porque se creció más". Las estimaciones de crecimiento del PIB y creación de empleo del Gobierno para 2021, que eran las "más altas" entre las mediciones, se quedaron "cortas" debido a un mayor aumento, aseguró.



En tanto, sobre la cifra de US$ 1.500 millones a lo largo de tres años, puntualizó, no se tienen "genuinamente", en referencia al déficit fiscal. "A veces se cree que el Ministerio de Economía está sentado arriba de una montaña de plata, pero estamos sentados arriba de una montaña de deuda", señaló. "Lo que miramos es no tener una deuda cada vez más grande con respecto al PIB", acotó.



Consultada sobre si no hay ningún ajuste que haya generado mayor recaudación, la ministra remarcó: "La respuesta sustancial es que no. Hemos crecido el año pasado, estamos creciendo, en un momento donde en el mundo se crece apenas por encima del 3% y vamos a crecer 4,8%".



Sobre los anuncios del presidente Lacalle Pou el 2 de marzo de que de crecer por encima de la estimación previa, de 3,8%, habría un alivio impositivo, Arbeleche subrayó: "Cuando tengamos el resultado de que estamos creciendo más de 3,8%, ahí el presidente de la República va a cumplir con su palabra".