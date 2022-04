ANV abre llamado para vender 71 viviendas reacondicionadas en Montevideo y el interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un nuevo llamado para la comercialización de 71 viviendas usadas reacondicionadas. Son de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Montevideo y el interior del país. Los interesados deben cumplir con ciertos requisitos y tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de mayo.

Los requisitos, según el comunicado divulgado este jueves, son los siguientes:



- El titular debe ser ciudadano o residente legal con cédula de identidad vigente, mayor de 18 años y no superar los 80 años al finalizar el plazo para el pago del crédito.



- No ser propietario ni promitente comprador de ninguna solución habitacional (salvo modalidad canje).



- No tener incumplimientos vigentes en el Clearing de Informes al momento de la inscripción. Esta condición es válida para todos los titulares.

- Tener una antigüedad laboral mínima de un año en el sector público, privado o como trabajador independiente.



- Se podrán inscribir hasta tres titulares que cuenten con ingresos por núcleo familiar.

- Contar con un ahorro previo de $ 45.000 en cualquier banco a nombre de por lo menos uno de los titulares.



- El ingreso máximo, tanto para la compra o el canje", será de 75 Unidades Reajustables, unos $ 107.364 a la cotización de este jueves.



Aquellos que cumplan los requisitos, podrán "anotarse al llamado de forma presencial o digitalmente a través del sitio web" de la ANV. Para la opción presencial, en Montevideo será con agenda previa al teléfono 17217 y en el interior las personas pueden ir a la dependencias de la ANV.



Las personas "podrán financiar hasta el 95% del precio de la vivienda en un plazo máximo de 25 años. También estará disponible la modalidad canje, siempre y cuando la vivienda ofrecida como parte de pago se encuentre dentro de la órbita de la ANV con o sin saldo pendiente", explica el organismo.