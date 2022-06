Ancap informó que resignó US$ 32 millones al vender combustible debajo del PPI en primer trimestre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un informe presentado este miércoles, Ancap informó que en el mercado monopólico perdió US$ 2 millones "al haber resignado ingresos por US$ 32 millones por ventas por debajo de la paridad de importación".

El ente indicó además que en el primer trimestre del año, "el grupo Ancap en su conjunto alcanzó una ganancias de US$ 72 millones, conformada además por la contribución de los negocios no monopólicos con ganancia de US$ 15 millones y el aporte de otros US$ 8,5 millones de dólares provenientes del negocio de Ducsa, compensado parcialmente por pérdidas de las otras empresas por US$ 3 millones".



El documento dado a conocer por Ancap sostiene que "el resultado del grupo Ancap incluye un resultado financiero de US$ 40,5 millones principalmente por la apreciación del peso uruguayo, ganancias por ventas a UTE para generación en el mercado local por US$ 14 millones (US$ 4 millones por debajo de la paridad de importación), resultado por cobertura monetaria de US$ 8 millones e impuestos y varios por US$ 9 millones".

Ancap resume que su resultado fiscal "es una buena aproximación al resultado financiero (no económico) en períodos largos y con mercados estables. En la situación de fluctuaciones de mercado actual puede desviarse de manera significativa del resultado económico y financiero de la empresa".



Finalmente, informa que se logró un acuerdo con el sindicato "para la reorganización de la logística primaria, que permitirá aumentos de los despachos de 8,5 a 12 millones de litros por día de lunes a viernes. Esto supone una significativa mejora en la logística de aprovisionamiento y costos operativos para las estaciones de servicio".