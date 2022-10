Ancap denunció caída de bengalas en planta La Tablada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades de Ancap denunciaron la caída de bengalas en la planta La Tablada y en predios linderos, “provocando en algunos casos focos ígneos”, según afirmó la estatal en una resolución.

El director de Ancap Richard Charamelo confirmó a El País que el hecho “responde a temas de inseguridad del barrio Verdisol”, ubicado atrás de la planta y si bien no descartó la intencionalidad del hecho, afirmó que “aparentemente son inadaptados que no ven el daño que pueden ocasionar en un lugar donde incluso hay tanques con gas licuado de petróleo”.



La estatal afirmó que se registraron caídas de bengalas los días 9, 18 y 22 de julio, así como también el 26 de agosto y el hecho se repitió el pasado 7 y 13 de septiembre.

“El daño que quieren provocar, no lo sé, pero quiero creer que no son comandos específicos” que lo hacen con intencionalidad, “si no que la inconsciencia hace que estén jugando con fuego”, afirmó Charamelo.



Desde Ancap expresaron “honda preocupación por el peligro que esto significa” y por “las consecuencias que podría tener un futuro acto que produjera un foco ígneo de gravedad”, por lo que realizaron la denuncia ante el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Bomberos y la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.