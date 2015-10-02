Ancap definirá con MEF en una semana si baja naftas

El directorio de Ancap se reunió ayer por la mañana, pero aún no definió una rebaja en el precio de los combustibles, si bien se reconoce que hay margen para hacerlo. El precio del barril de crudo sigue por debajo de la paramétrica de Ancap, aunque expertos internacionales sostienen que un crudo a US$ 50 será difícil de mantener el año entrante.

El presidente de Ancap, José Coya, informó ayer que el directorio de la empresa pública no tomó aún ninguna decisión sobre una eventual baja en el precio de las naftas, aunque sí comenzó con un análisis del comportamiento de los valores del crudo Brent y el tipo de cambio en los últimos tres meses.

"Obviamente hay una tendencia a la baja; eso está claro. Pero queremos ser cuidadosos y tener los intercambios que corresponden con los ministerios de Industria y Economía", expresó Coya.

Añadió que esos encuentros ser efectuarán, seguramente, la semana próxima. Igualmente, sostuvo que la dirección del ente todavía no tiene una propuesta concreta para trasladar a ambas carteras.

El petróleo y el dólar son los dos principales componentes de la paramétrica con la cual Ancap fija los precios de los combustibles. Sobre el crudo Coya expresó que "al mirar la trayectoria del trimestre pasado es real que notoriamente ha bajado. También miramos las proyecciones para los meses que vienen y ellas andan en alrededor de US$ 50 el barril", dijo el jerarca.

La actual paramétrica de Ancap tiene fijado un barril de Brent a US$ 60 y el dólar a $ 27,50. Desde el 22 de julio (cuando la empresa aplicó el último ajuste de precios, con una suba promedio de 6%), el promedio del barril de petróleo se ubicó en US$ 49,30 y el tipo de cambio promedió 28,579.

Con esos valores, hay una brecha de 14,6% por debajo de la referencia. "La multiplicación de las dos variables, en un caso a la baja y en el otro al alza, tiene que dar al final una composición de lugar que todavía no fue definida", señaló Coya.

Mercado.

Ayer, en una mesa redonda organizada por Arpel denominada "Mejores prácticas en exploración y producción costa afuera en tiempos de crisis", el director general del World Petroleum Council, Pierce Riemer, indicó que un barril a US$ 50 es "increíblemente barato". Por eso, sostuvo que para el año próximo será difícil que esos precios bajos se mantengan. Riemer añadió que la situación actual hace que "la industria parezca una montaña rusa en este momento".

El presidente de Ancap, ayer en un seminario de Arpel. Foto: A. Colmegna

Presidente ve margen para ello pero quiere ser “cuidadoso”