Ancap declaró desierta licitación para la búsqueda y explotación de crudo en altamar

HIDROCARBUROS

La subasta involucraba la exploración y explotación de crudo en 17 bloques offshore.

REUTERS Y EL PAÍS

Ancap declaró desierta la licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos en 17 áreas marítimas. Hoy, a las 14:00 horas venció el plazo y no se recibieron ofertas en el proceso de selección para la Ronda Uruguay III.

La petrolera estatal informó que si bien dos empresas presentaron documentación para calificar (Tullow Oil y Azilat) ninguna concretó su interés presentando ofertas. Tullow Oil (petrolera irlandesa) es actualmente operadora del Área 15 del offshore de Uruguay, adjudicada en el marco de la Ronda Uruguay II, con Statoil de Noruega y la japonesa Inpex como socios no operadores.

Uruguay lanzó en septiembre del año pasado, en Houston (Texas) la Ronda Uruguay III a las petroleras interesadas en invertir e instalarse en aguas nacionales para conocer si el fondo marítimo en ese punto es apto para la extracción de crudo. Este lanzamiento fue calificado en ese entonces como u201cun éxitou201d por las autoridades.

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u201cSin embargo, la coyuntura de la industria petrolera, con varios años consecutivos de bajos precios del barril de petróleo, ha implicado una reducción masiva de presupuestos de exploración en cuencas de fronterau201d, afirmó Ancap en un comunicado difundido este jueves.



Los 17 bloques offshore ofrecidosu2014como se conoce a la exploración mar adentrou2014, comprenden una superficie que oscila entre los 2.400 y los 7.600 kilómetros cuadrados.