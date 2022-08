Ancap cerró el primer semestre con ganancia de US$ 128 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el primer semestre del 2022, Ancap en su conjunto tuvo una ganancia de US$ 128 millones, informó este viernes el organismo. "La contribución de los negocios no monopólicos es de ganancia de US$ 43 millones, Ducsa aporta una ganancia de US$ 16 millones de dólares y el conjunto de las otras empresas del grupo una pérdida de US$ 4 millones", indicó.

"El resultado económico de Ancap en el mercado monopólico del primer semestre arroja una ganancia de US$ 12 millones, a pesar de haber resignado ingresos por US$ 130 millones por ventas a precios por debajo de la paridad de importación", señaló el ente.



También estableció que "adicionalmente, el resultado del grupo incluye un resultado financiero de US$ 57, 5 millones, principalmente por la apreciación del peso uruguayo, ganancias por ventas de UTE para generación en el mercado local por US$ 14,5 millones -prácticamente todo en el primer trimestre-, resultando por cobertura monetaria de US$ 11 millones e impuestos y varios por US$ -22 millones".



A su vez el ente sostuvo que "los márgenes de refinación en el mundo muestran niveles históricamente altos pero en declive, con una diferencia máxima entre el precio de los derivados y el precio del grupo de 59 US$/bbl en el gasoil y 47 US$/bbl en la gasolina en junio".



"El resultado fiscal de Ancap es una buena aproximación al flujo financiero -diferente del resultado económico- en períodos largos y con mercados estables. En los últimos 18 meses, la Caja de Ancap aumentó en US$ 227 millones, que permitieron cancelar pasivos por US$ 99 millones; en el mismo período el resultado fiscal arrojó una ganancia de US$ 9 millones", concluyó Ancap.