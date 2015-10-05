Analistas elevan a 2,85 % su previsión de contracción para Brasil este año

El presidente del Banco Central uruguayo, Mario Bergara, dijo días atrás que la estimación de 2,5% de crecimiento de Uruguay se hizo previendo una caída del PIB de Brasil de 1,5%, entre otros supuestos.

Los analistas del mercado financiero han vuelto a recortar sus previsiones de crecimiento para la economía de Brasil este año, que calculan se contraerá ahora en un 2,85 %, frente al 2,80 % que esperaban hasta la semana pasada, informó hoy el Banco Central.

El cálculo corresponde a una encuesta que la institución emisora realiza cada semana entre un centenar de expertos de entidades financieras privadas, publicada en el Boletín Focus, que desde hace doce semanas rebaja de manera constante la previsión de crecimiento para el 2015.

En la edición publicada hoy, los analistas mantuvieron sus perspectivas para el año próximo en una caída del 1 %.

Asimismo, los expertos previeron que la inflación será este año del 9,53 %, frente al 9,46 % que calculaban hasta la semana pasada, y estipularon que en 2016 el índice será del 5,94 % y no del 5,87 % como anunciaron hace siete días.

La previsión de este dato, por tanto, se encuentra muy por encima de la meta trazada por el propio Ejecutivo para este año, que es del 4,5 %, con un margen de tolerancia de dos puntos porcentuales.

La actual situación económica de Brasil, que se encuentra en recesión técnica, llevó a la jefa de Estado, Dilma Rousseff, a anunciar el pasado viernes una amplia reforma de su Gabinete, que incluyó la reducción de ocho carteras para mejorar la gestión y reducir los costos.

La reforma ministerial le otorgó una mayor participación al principal socio del Gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una maniobra con la que Rousseff pretende hacer frente a la actual crisis y facilitar la puesta en marcha del plan de ajuste fiscal con el que pretende corregir las cuentas públicas.



La presidenta atraviesa su peor momento; pronósticos coinciden que su futuro es sombrío.

indicadoresEFE