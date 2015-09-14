Analistas elevan a 2,55% su previsión de contracción para Brasil este año

Los expertos consultados por el Banco Central de ese país también esperan una caída del PIB de 0,60% para 2016.



La economía brasileña se contraerá este año un 2,55% y seguirá por ese camino en 2016, cuando debería cerrar con una contracción del 0,60%, según previsiones los de analistas del mercado financiero divulgadas hoy por el banco central de ese país.

Los datos de la semana pasada del "Boletín Focus", una publicación del instituto emisor que incluye una encuesta a un centenar de expertos de entidades financieras privadas, se proyectaba una caída de 2,44% para este año y del 0,50% para 2016.

Sin embargo, esas previsiones se corrigieron a la baja después de que la agencia Standard & Poor's (S&P) redujera la nota de riesgo de Brasil al nivel BB+, considerado como de "bono basura", lo que supuso retirarle el "grado de inversión" que califica a los buenos pagadores y que este país ostentaba desde 2008.

Brasil está en recesión técnica tras encadenar dos trimestres de crecimiento negativo entre enero y junio pasados, y las cuentas fiscales del país se han deteriorado rápidamente en los últimos meses, todo lo cual ha pesado en las previsiones del mercado.

Los analistas consultados por el Banco Central también calcularon que la inflación este año llegará al 9,28%, frente al 9,29% que proyectaban hasta la semana pasada, y que se reducirá durante 2016, hasta cerrar en un 5,58%.

Tras 20 años de gobiernos notables, los brasileños se habían habituado a mejorar. Foto: AFP

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