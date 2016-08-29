Analistas de Brasil mejoran previsión del PIB y empeoran la de la inflación

Las nuevas previsiones del Banco Central mejoraron su estimación sobre el crecimiento de la economía brasileña para este año, pero empeoraron su proyección respecto a la inflación, que se ubicaría en el 7,34 %, según las últimas proyecciones de los analistas del mercado divulgadas la tarde de hoy lunes.

La previsión de los especialistas es que el Producto Interior Bruto (PIB) del país vecino se contraerá un 3,16%, dato que mejora el del 3,20% divulgado la semana pasada en el Boletín Focus, publicación semanal del Banco Central que recoge los pronósticos de un centenar de analistas del mercado financiero.

Para 2017 las previsiones también mejoraron esta semana al augurar un crecimiento del PIB del 1,23%, frente al 1,20% pronosticado en el último boletín.

En cuanto a la inflación, los analistas empeoraron sus pronósticos con respecto a la semana pasada al estimar que los precios subirán un 7,34%, frente al 7,31% apuntado el lunes anterior.

Para 2017, también se prevé una mayor inflación que la divulgada hace siete días, al considerar que la inflación será del 5,14%, frente al 5,12% estimado hace siete días.

La economía de Brasil se contrajo en 2015 un 3,8%, lo que supuso el peor resultado en los últimos 25 años, y cerró el año con una inflación del 10,67%, según datos oficiales.



Henrique Meirelles, ministro de Hacienda de Brasil. Foto: Reuters

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