Alertan a la población por plataforma Capitaria que conlleva “alto riesgo” y puede generar “pérdidas sustanciales”

El Banco Central (BCU) salió a advertir a la población acerca de una firma cuya operativa de inversiones para ahorristas es de “alto riesgo y pueden derivar en pérdidas sustanciales”.

En una comunicación reciente, el BCU -regulador y supervisor del sistema financiero y del mercado de valores- señaló que “la firma denominada ‘Capitaria’ (que publicita sus servicios a través de redes sociales, así como en la página web https://www.capitaria.com/) no se encuentra inscripta en el Registro del Mercado de Valores del Banco Central ni cuenta con habilitación de ningún tipo para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros” del BCU.



“Por lo tanto, no se encuentra sujeta a su régimen regulatorio y de supervisión y no tiene permitido realizar en el Uruguay operativas que requieran previa autorización, habilitación o inscripción en los registros de este BCU”, agregó.



Incluso, el Central advirtió a potenciales ahorristas o clientes de esta firma. “Se advierte a la población que la inversión en ‘contratos por diferencia - CFD’ que se realizan a través de plataformas electrónicas (siendo el modelo de negocio en que se basa la firma) conllevan un alto riesgo y pueden derivar en pérdidas sustanciales para aquellas personas que participen en dicha operativa”, aseguró la comunicación del regulador.

Los CFD son operaciones financieras llevadas a cabo normalmente sobre acciones o índices bursátiles en los que la liquidación de los mismos se realiza por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, por ello, no hay necesidad de realizar la entrega física del activo subyacente.



El BCU explicó que la advertencia la realizó porque “le compete al Banco Central velar por la transparencia, la competitividad y el funcionamiento ordenado del mercado de valores, así como la adecuada información y protección de los inversores”.



Para emitir esta comunicación, previamente una resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del Central indicó que “corresponde poner en conocimiento del público que Capitaria no se encuentra inscripta en el registro del Mercado de Valores del Banco Central y advertir sobre los riesgos de la inversión en contratos por diferencia”.



¿Cómo opera Capitaria? En una entrevista publicada por el suplemento El Empresario de El País, el pasado 15 de octubre (y en la que se basó el BCU para lanzar la advertencia), el gerente general de Capitaria, Pedro Torrealba explicó la operativa de la firma. La definió como un “broker de inversiones”, donde “no buscamos al cliente que sabe de finanzas” y donde “no es como en otros brokers que el cliente les pasa el dinero para que inviertan, sino que el cliente toma sus decisiones”.

Señaló que el “modelo se basa en contratos por diferencias” y que “el 70% de las personas pierde y no tenemos ningún pelo en la lengua para decirlo”. Según Torrealba, “es esperable que este trading siga sin regulación, porque las leyes y regulaciones siempre vienen después de que surgen los negocios y agarraran cierto volumen”.



Sin embargo, la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU relató que Capitaria buscó ser regulado. La firma “solicitó autorización ante esta Superintendencia para inscribirse como Asesor de Inversión, a través de la sociedad Viriato S.A.; habiéndose denegado la misma, según resolución N° SSF-2017-219 del 7 de abril de 2017, porque las actividades desarrolladas por la firma no se encontraban comprendidas dentro de las descriptas en la definición de dicha licencia”, indicó el regulador.