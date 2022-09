El “agujero” que amenaza con destruir el IVA y la reforma necesaria en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La digitalización de la economía a nivel global provoca desafíos tributarios, principalmente en lo que refiere al Impuesto al Valor Agregado (IVA), la mayor fuente de ingresos fiscales. El significativo aumento de las ventas de servicios y productos por internet así como la comercialización de productos digitales, ha desdibujado las fronteras en términos tributarios, dado que aún faltan reglas efectivas para que esas operaciones queden comprendidas bajo las normas tradicionales del IVA.

Ese “agujero” ha llevado a una pérdida de ingresos fiscales, así como también a una “competencia desigual” entre las empresas que tributan IVA y las que no lo hacen, según indicó Ubaldo González de Frutos, especialista fiscal líder del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al participar ayer de un conversatorio organizado por la Universidad Católica.



Si bien Uruguay reaccionó de forma ágil ante este desafío, al ser uno de los primeros en introducir un gravamen a los servicios digitales, según los especialistas hace falta una segunda reforma.



“No me sorprende” que Uruguay haya sido uno de los primeros en introducir el gravamen en el consumo digital “por el dinamismo del país y la modernidad de su sistema tributario”, indicó el especialista del BID.



Sin embargo, a su entender la normativa del país tiene “algunos aspectos que están necesitando una segunda reforma” porque hay temas que no están “bien enfocados, hay lagunas legales y hay una definición demasiado estrecha” en algunos conceptos digitales, indicó.

Específicamente, González de Frutos hizo referencia al IVA digital (IVA d), aquel relacionado con las transacciones económicas que se hacen en línea.



Entre los dos grandes riesgos fiscales a partir de la digitalización económica, González de Frutos explicó que por un lado está la inmaterialidad o intangibilidad de algunas transacciones digitales, lo que complica su seguimiento y control por parte de las administraciones tributarias; y por otro lado, la ubicación remota de los agentes económicos, es decir, el hecho de que las grandes empresas digitales no suelen tener presencia física en el territorio en el que están los consumidores.



“Estas entidades que consumimos por internet no tienen presencia física en nuestro territorio. Entonces no recaudamos todo el IVA que podríamos o deberíamos desde el enfoque gubernamental”, señaló el especialista del BID y agregó que eso lleva a una pérdida de la recaudación que “va en aumento”, así como a una “distorsión en la competencia” entre empresas.



“Estamos perjudicando al comercio de proximidad y además el Estado tiene que buscar en otros sitios el IVA que no se recauda sobre estos consumos”, explicó. “Eso lleva a que a nivel gubernamental se opte por mayores tributos sobre la seguridad social o los combustibles, por ejemplo. Entonces hay un problema de mala política ahí”, afirmó.

En este sentido, González de Frutos enfatizó en la idea de “curar los agujeros” que le están creciendo al sistema tributario uruguayo -y a los del mundo- “y uno de esos es el IVA digital”, indicó.



¿Cómo hacerlo? De acuerdo con el especialista del BID, hay cuatro aspectos clave a tener en cuenta para abordar la segunda reforma que necesita Uruguay.



Por un lado, crear una base legal efectiva para operaciones transfronterizas en aquellos casos en los que los operadores estén fuera de las fronteras del país, es decir, poner el foco en la residencia del consumidor final y no en la del prestador.



En segundo lugar, indicó que se debe implementar un mecanismo de recaudación del IVA sobre las ventas en línea de bienes y servicios mediante un mecanismo electrónico de registro y recaudación “que sea efectivo, eficiente, simplificado y sencillo”.



Como tercer punto, mencionó que la administración tributaria debería “apoyarse” en las plataformas de comercio internacional “para tener un solo interlocutor, un solo cliente” y poder “aumentar la eficacia de la recaudación del IVA”. En este sentido, el especialista del BID dijo que esto se logra mediante la exigencia a los operadores de plataformas digitales, para que estas “recauden y paguen el IVA correspondiente a las ventas realizadas a través de sus respectivas plataformas”.



La cuarta clave refiere a temas administrativos como por ejemplo facilitar el cumplimiento y asegurar la ejecución de las normas mediante una gestión de riesgos que sea “moderna, apoyada en datos y en la cooperación internacional”.



Para poder llevar adelante dicha reforma, el especialista del BID afirmó que es necesaria una “autoridad tributaria”, así como también mejorar el “diálogo” con las grandes empresas digitales.

“Tenemos que asegurarnos de que estamos todos en la misma página. Son empresas cuyas recaudaciones son de miles de millones de dólares y son entidades que residen fuera de nuestro país, por eso tenemos que empezar a relacionarnos con ellas de una forma distinta. Tiene que ser un lenguaje nuevo desde el punto de vista tributario”, reflexionó González de Frutos.



En este sentido, el especialista manifestó que desde el BID buscan ayudar a los países de la región latinoamericana, Uruguay incluido, para que puedan llevar adelante esta reforma.



“Vamos a ayudar dinamizando la cooperación internacional entre los países de la región. Queremos hacer acuerdos de cumplimientos cooperativos con los gigantes digitales y que podamos extenderlos a otros países. Que tengan un marco de control robusto y una idea clara y cumplidora sobre el pago de los tributos.



De esa forma podremos empezar a explotar de forma más eficaz y equitativa esta fuente de ingresos porque es un agujero que amenaza con destruir el IVA”, afirmó.



Por su parte, el consultor y ex líder fiscal principal del BID, Alberto Barreix, enfatizó en la importancia de la facturación electrónica para lograr la recaudación del IVA d.



“El que no tenga factura electrónica en el futuro que controle hasta el consumidor final, está perdido. Lo único que nos puede salvar en este mundo multinacional donde las administraciones tributarias son mucho menos poderosas que las empresas, es la tecnología y la factura electrónica. Es muy importante que sepamos esto porque si no no lo vamos a cobrar”, afirmó.

La visión de los especialistas

Martín Studer

Director de impuestos de la UCU

“Hay mucho para avanzar en la legislación uruguaya. La cooperación internacional es sustantiva porque estamos enfrentados a multinacionales. Por ahora este es un impuesto casi que de pago voluntario, por eso creo que la cooperación internacional y la reputacional (de estas empresas) va a ir ayudando a que esto vaya mejorando, creciendo y que el universo (de contribuyentes) se vaya extendiendo”.



Ubaldo González de Frutos

Especialista fiscal líder del BID

A diferencia de lo que ocurre en los más desarrollados, “el IVA es muy potente para América Latina, apoyados en la facturación electrónica”. Y también es potente porque el impuesto a la renta no está tan avanzado. “El sistema tributario de Uruguay es más maduro, más parecido al de la OCDE y por eso tiene componentes más fuertes de tributación directa, lo cual reduce el peso del IVA”.



Alberto Barreix

Consultor fiscal del BID

“El mundo del futuro va a estar controlado por grandes multinacionales que no van a estar acá, entonces la única manera de hacer equidad (a través del cobro del IVA d) es que nosotros seamos tan técnicos como ellos. Impulsemos la factura electrónica y preparémonos para la brutal pelea que va a venir que son los cambios en (el impuesto a) la renta, que están y son impostergables”.