Actividad económica de Brasil se desploma 4,47% interanual en agosto

El dato se suma a otros que reflejan que la recesión es cada vez más fuerte a la prevista.

La actividad económica en Brasil cayó por tercer mes consecutivo en agosto, mostraron datos del banco central publicados el viernes, que se sumó a evidencias de una recesión más fuerte a la prevista en la mayor economía de América Latina.

El índice de actividad económica IBC-Br del Banco Central de Brasil, una medición de la actividad en los sectores agrícola, industrial y de servicios del país, bajó un 0,76 por ciento en agosto frente a julio.

El mercado esperaba un declive de 0,60 por ciento en el indicador, según la mediana de los pronósticos de 17 economistas consultados en un sondeo de Reuters, tras un retroceso de 0,01 por ciento en julio.

La actividad económica en agosto se desplomó un 4,47 por ciento interanual de acuerdo a datos no ajustados por estacionalidad, profundizando su caída desde un declive interanual de 4,28 por ciento en julio.

La economía de Brasil vive su peor recesión en 25 años, afectada por una alta tasa de inflación, el aumento de las tasas de interés y una serie de incrementos de impuestos y recortes de gastos por parte de la presidenta Dilma Rousseff.

Según un sondeo de Reuters publicado esta semana, los economistas prevén que la economía brasileña se contraiga un 1,0 por ciento en 2016, tras una fuerte contracción de casi un 3 por ciento pronosticada para este año.

El índice IBC-Br es un indicador anticipado del dato del producto interno bruto (PIB). El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística publicará los resultados de la actividad económica del tercer trimestre el 1 de diciembre.



Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Foto: EFE

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