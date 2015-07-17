Actividad económica de Brasil prácticamente plana en mayo

Si bien no creció lo esperado cortó racha de dos caídas consecutivas, según datos publicados por el Banco Central.

La actividad económica en Brasil se mantuvo prácticamente estable en mayo respecto a abril, e incumplió expectativas de una subida tras dos meses seguidos de declives, según datos que publicó el viernes el banco central.

El índice de actividad económica IBC-Br del Banco Central de Brasil subió un 0,03 por ciento en mayo respecto a abril, según datos que publicó el viernes la entidad. Se esperaba un incremento de un 0,20 por ciento para el indicador según un sondeo de Reuters.

El IBC-Br es una medición de actividad en los sectores agrícola, industrial y de servicios y sirve como antecedente de las cifras del producto interno bruto (PIB) que publica el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El IBC-Br bajó un 0,88 por ciento en abril y en marzo la caída fue de 1,53 por ciento, según datos revisados del Banco Central.

La entidad reportó que con respecto al mismo mes del año previo, la medición bajó en mayo un 3,08 por ciento en términos ajustados.

Muchos bancos de inversión han cambiado sus perspectivas y ahora predicen una recesión económica más profunda para el 2015, que podría arrastrarse incluso hacia el 2016. La confianza en Brasil se sigue desplomando, en medio de la creciente incertidumbre política.

Un creciente número de voces está pidiendo que se someta a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político, al tiempo que la tensión con sus aliados en el Congreso ha hecho mella a una economía que ya estaba bajo presión.

Medios locales reportaron que el presidente de la Cámara baja del Congreso brasileño anunciará el viernes su ruptura con el Gobierno, en un gesto de desafío que podría bloquear la agenda legislativa y las medidas de austeridad fiscal que quiere Rousseff.

"El creciente ruido político, en medio de la ampliación de las pesquisas por corrupción y rumores locales más fuertes de un juicio político dañan más la confianza de las empresas", señalaron economistas de BNP Paribas en un reporte publicado el viernes.

BNP Paribas bajó sus pronósticos de crecimiento a contracciones en 2015 y 2016, de 2,5 por ciento y de 0,5 por ciento, respectivamente.

Dentro del escándalo por prácticas de corrupción en la petrolera estatal Petrobras se investiga a decenas de legisladores, la mayoría de ellos aliados de Rousseff.



"Mayor énfasis en la innovación en tecnología", sostuvo Rousseff.

indicadoresReuters