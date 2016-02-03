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El País Negocios Finanzas

Un nuevo máximo del dólar desde 2002

03/02/2016, 06:00
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Billetes de un dólar en su proceso de empaquetamiento en la Casa de la Moneda en Washington, nov 14 2014. El dólar se depreciaba con fuerza y los precios de los bonos del Tesoro estadounidense escalaban el viernes, tras divulgarse un informe de empleo significativamente débil, que aumentó la expectativa de que la Reserva Federal mantenga por más tiempo su política monetaria expansiva. REUTERS/Gary Cameron
GARY CAMERON

El Banco Central (BCU) debió efectuar fuertes ventas ayer en el mercado cambiario local para contener la fuerte presión compradora de dólares de los agentes, aunque el efecto fue limitado, pues el billete verde alcanzó un nuevo máximo desde el 11 de septiembre de 2002.

En total, la autoridad monetaria vendió US$ 25,2 millones, de los cuales US$ 21,2 millones fueron al contado (spot) al tiempo que los restantes US$ 4 millones fueron siete días de plazo (forward).

En el caso de las ventas spot se trataron de las más abultadas desde el 29 de diciembre pasado.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó ayer a $ 31,103 en promedio, lo que implicó el mayor incremento diario desde el 11 de enero (+0,36%). De esta manera, el tipo de cambio acumula un avance de 0,31% en febrero y de 4,12% en 2016.

El Banco República (BROU), en tanto, subió 15 centésimos la cotización al público hasta $ 30,65 la compra y $ 31,65 la venta. De esta manera, el banco estatal modificó la pizarra por primera vez tras siete sesiones consecutivas de estabilidad.

Operadores cambiarios consultados por El País explicaron que el circuito local mostró una fuerte disposición compradora ayer, con una clara incidencia de los avances del dólar a nivel internacional ante las caídas bursátiles.

La presión fue tal que llevó al dólar a operarse hasta un máximo de $ 31,15, desde $ 30,98 en que había cerrado el lunes, y culminó la jornada en $ 31,13.

El mayor movimiento del mercado local se vio reflejado en la operativa a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa): US$ 40,1 millones.

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BCU vendió us$ 25,2:

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