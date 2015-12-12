Suba del dólar ya supera 22% y el BCU vende fuerte

Subió por sexta semana consecutiva, esta vez un 0,56%

La cotización del dólar estadounidense en el mercado local continúa con su racha alcista, que ya llega a seis semanas consecutivas, algo que no sucedía desde agosto del año pasado, con un circuito que mostró una clara disposición compradora, la que pudo ser contrarrestada, solo en parte, por las ventas efectuadas por el Banco Central del Uruguay (BCU).

En este contexto, el dólar interbancario fondo se operó ayer a $ 29,751 en promedio, lo que supuso la mayor suba diaria desde el 13 de octubre (+0,32%). En este nivel, el más elevado desde el 8 de junio de 2004, el tipo de cambio acumula un ascenso de 0,57% en diciembre y de 22,27% en 2015.

El Banco República (BROU), en tanto, incrementó ayer respecto al jueves cinco centésimos la cotización al público hasta $ 29,30 la compra y $ 30,20 la venta. La variación semanal fue de una suba de 15 centésimos en ambos casos. En el caso de la compra se trata del mayor nivel desde septiembre de 2002 y el de la venta el máximo desde junio de 2004.

El circuito cambiario local mostró una clara tónica compradora esta semana, que se intensificó el martes y ayer, lo que determinó un avance mayor del tipo de cambio que en las otras jornadas.

Dicha presión alcista sobre la cotización no fue mayor debido a las intervenciones del BCU en el lado vendedor.

La autoridad monetaria estuvo presente en cuatro de las cinco sesiones y vendió un total de US$ 78 millones, de los cuales US$ 41 millones correspondieron a ventas al contado (spot) y US$ 37 millones fueron a siete y 94 días de plazo (forward).

Los montos operados entre lunes y viernes, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), alcanzaron los US$ 87,7 millones.

De acuerdo a lo explicado por los operadores cambiarios consultados por El País, el mercado local está "ávido" de dólares, como consecuencia de varios factores.

En primer lugar, la posible suba de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) la semana que viene determinaría un aumento del dólar a nivel internacional.

En segundo lugar, en el caso de esta semana, el dólar en Brasil dio un salto de 3,61% a 3,8738 reales, lo que tuvo cierta incidencia.

En el caso de Argentina, una devaluación también está siendo tenida en cuenta.

Por último, el mercado local está presentando buenos niveles de liquidez, pese a que las empresas necesitan pesos a esta altura del año para pagar aguinaldos.

La demanda de dólares está siendo principalmente de agentes locales, pero se les ha sumado también desde el exterior, agregaron las fuentes consultadas.

Dólar interbancario