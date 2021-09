La “señal” del gobierno que, por ahora, logra ponerle “piso” al dólar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió por segunda jornada consecutiva, luego que el lunes registrara un precio mínimo desde el 3 de febrero pasado ($ 42,434). Ayer, la divisa estadounidense aumentó 0,18%, la mayor suba en un mes y medio (el 19 de julio tuvo un alza de 0,22%). El interbancario cotizó en promedio a $ 42,541.

Esta suba de ayer se dio con la señal que dio al gobierno al salir a ponerle un “piso” al dólar el martes y acompañó la tendencia que mostró Brasil en la víspera. En efecto, el Banco Central (BCU) intervino tras casi seis meses sin hacerlo con la compra de US$ 31,2 millones, lo que detuvo una racha de cinco caídas consecutivas. De todas maneras, eso no impidió que la moneda estadounidense tuviera en agosto la mayor caída mensual en tres años (de 2,84%). Esto había encendido la alarma en los exportadores. El lunes, la asesora económica de la Unión de Exportadores (UEU), María Laura Rodríguez dijo a El País que la gremial mantuvo una reunión con las autoridades del BCU para “expresarle la preocupación por la baja” del dólar que “ya lleva varios días y no se revierte esa tendencia”.

Ayer el BCU no intervino, pero la señal que dio el día previo (de que intervendrá si es necesario) alcanzó. Durante la jornada de martes, la moneda estadounidense cotizó entre $ 42,51 y $ 42,56, para finalizar en $ 42,55. El valor de cierre se incrementó 0,12% respecto al anterior.



En lo que va del año, ahora el dólar sube 0,47%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la víspera se realizaron 47 operaciones por US$ 19 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar aumentó ayer 5 centésimos y cerró en $ 41,35 a la compra y $ 43,75 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar aumentó 0,28% ayer y cerró en 5,1576 reales. De todas maneras, en lo que va del año la moneda estadounidense en Brasil retrocede 0,75%.

En Argentina el dólar oficial subió 0,04% y cerró en 97,78 pesos argentinos. En lo que va del año el aumento es de 16,2%

Deuda y riesgo.

El martes, el gobierno emitió deuda en el mercado local mediante una Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, ajusta según el Índice Medio de Salarios Nominales) con vencimiento en septiembre de 2047.



El monto licitado fue de 850 millones de UP (equivalentes a US$ 25,25 millones), el cual tuvo una demanda de casi cuatro veces esa oferta: se propusieron 3.320 millones de UP (US$ 98,6 millones). Finalmente el gobierno resolvió adjudicar el doble de lo licitado: 1.700 millones de UP (US$ 50,5 millones) con un rendimiento anual de 1,88%.



En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, bajó 1 unidad ayer y cerró en 104 puntos básicos. Esta descenso se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va del año el riesgo país cae 10 unidades.